Трамп оказался в шаге от импичмента: в Палате представителей США сделали громкое заявление

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил обеспокоенность возможностью инициирования импичмента против президента Дональда Трампа со стороны демократов, если республиканцы не сохранят контроль в Конгрессе после промежуточных выборов 2026 года. Об этом сообщает Общественное.

Фото: из открытых источников

По словам Джонсона, результаты промежуточных выборов станут решающими для будущего администрации Трампа. Он отметил, что, по его мнению, "радикальные левые" уже имеют стратегию, как лишить Трампа президентского мандата в случае потери республиканцами большинства в Палате представителей. Спикер подчеркнул, что подобные действия создадут политический хаос и могут серьезно дестабилизировать работу правительства.

"На промежуточных выборах в 2026 году все будет поставлено на карту. Если республиканцы потеряют большинство, радикальные левые объявят импичмент президенту Трампа. Это приведет к хаосу, и мы не можем допустить такого сценария", – заявил Джонсон.

Он призвал сторонников Республиканской партии активно участвовать в голосовании, чтобы обеспечить сохранение большинства в Конгрессе и гарантировать полный четырехлетний срок Трампа в Белом доме. По мнению Джонсона, демократы стремятся "демонтировать" ключевые ценности Республиканской партии, что ставит под угрозу стабильность политической системы США.

Ранее, в апреле этого года, конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар объявил о представлении в Палату представителей статей об импичменте Трампа. Сам президент отреагировал на эту инициативу, отметив, что демократы "вышли из-под контроля" и пытаются взорвать его администрацию любой ценой.

Как уже писали "Комментарии", в Житомирской области вторые сутки продолжаются обстрелы и падение обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе. 23 декабря в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура: повреждены жилые дома, частные предприятия и магазин. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.