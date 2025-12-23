Трамп опинився за крок до імпічменту: у Палаті представників США зробили гучну заяву

Спікер Палати представників США Майк Джонсон висловив стурбованість можливістю ініціювання імпічменту проти президента Дональда Трампа з боку демократів, якщо республіканці не збережуть контроль у Конгресі після проміжних виборів 2026 року. Про це повідомляє Суспільне.

Фото: з відкритих джерел

За словами Джонсона, результати проміжних виборів стануть вирішальними для майбутнього адміністрації Трампа. Він наголосив, що, на його думку, "радикальні ліві" вже мають стратегію, як позбавити Трампа президентського мандата у разі втрати республіканцями більшості у Палаті представників. Спікер підкреслив, що такі дії створять політичний хаос і можуть серйозно дестабілізувати роботу уряду.

"На проміжних виборах у 2026 році все буде поставлено на карту. Якщо республіканці втратять більшість, радикальні ліві оголосять імпічмент президенту Трампу. Це призведе до хаосу, і ми не можемо допустити такого сценарію", – заявив Джонсон.

Він закликав прихильників Республіканської партії активно брати участь у голосуванні, щоб забезпечити збереження більшості у Конгресі та гарантувати повний чотирирічний термін Трампа в Білому домі. На думку Джонсона, демократи прагнуть "демонтувати" ключові цінності Республіканської партії, що ставить під загрозу стабільність політичної системи США.

Раніше, у квітні цього року, конгресмен від штату Мічиган Шрі Танедар оголосив про подання до Палати представників статей про імпічмент Трампа. Сам президент відреагував на цю ініціативу, зазначивши, що демократи "вийшли з-під контролю" і намагаються підірвати його адміністрацію за будь-яку ціну.

