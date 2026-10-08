Трамп окончательно капитулировал в завершении войны в Украине: в США шокировали громким заявлением

Перспектив для дипломатического урегулирования войны России против Украины пока нет, однако Соединенные Штаты готовы принять участие в возможном переговорном процессе. Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио, сообщает греческое издание Kathimerini.

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По словам американского дипломата, Вашингтон не видит признаков того, что ситуация идет к завершению войны путем переговоров. В то же время, США не отказываются от роли посредника и готовы поддержать дипломатические усилия, если появится соответствующая возможность.

"Пока, похоже, нет никаких перспектив урегулирования путем переговоров. Мы готовы сыграть любую возможную роль для достижения этой цели (...). Мы остаемся готовы играть конструктивную роль в достижении дипломатического решения, одновременно с большой обеспокоенностью отслеживая возможность эскалации конфликта", — отметил Рубио.

Таким образом, в Вашингтоне одновременно говорят о желании добиться завершения войны и признают, что нынешняя ситуация этому пока не способствует. Особую обеспокоенность американской стороны вызывает риск дальнейшего обострения боевых действий.

Еще 6 октября Рубио заявлял, что администрация Дональда Трампа сосредоточена на том, чтобы добиться завершения войны в Украине. В то же время, госсекретарь признал, что Вашингтон пока не видит развития событий в направлении завершения кризиса.

Портал "Комментарии" уже писал , что чиновники России и США могли обсуждать возможность привлечения американского инвестора к проекту "Северный поток", который до начала полномасштабной войны использовался Москвой для поставки газа в Германию.