Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что Дональд Трамп мог постепенно потерять заинтересованность в попытках урегулирования войны между Украиной и Россией. По его убеждению, одной из ключевых причин такого отношения является отсутствие реальных и скорых перспектив достижения мирного соглашения между сторонами конфликта.

По словам Болтона, немаловажную роль в формировании позиции Трампа могли играть и личные мотивы. Он предположил, что бывший президент США рассматривал возможное участие в мирном урегулировании в качестве шанса повысить свой международный авторитет и даже потенциально претендовать на Нобелевскую премию мира.

В то же время, как отмечает эксрадник, развитие событий вокруг войны демонстрирует, что быстрого дипломатического прорыва ждать сложно. Ситуация остается слишком сложной, а позиции сторон далеки друг от друга, что снижает вероятность оперативных договоренностей.

Болтон подчеркнул, что в таких условиях интерес Трампа к этому вопросу мог уменьшиться, поскольку он, по его оценке, ориентируется прежде всего на достижимые и быстрые результаты. Отсутствие четкой стратегии в подходе к войне, по мнению эксперта, также влияет на смену приоритетов.

Он подчеркнул, что Трамп склонен рассматривать внешнеполитические инициативы через призму личных достижений, а не долгосрочных геополитических решений. Именно поэтому когда перспектива быстрого результата исчезает, внимание к теме может ослабевать.

