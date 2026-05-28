Трамп остаточно наплював на війну в Україні: названо вражаючу причину

Колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон висловив думку, що Дональд Трамп міг поступово втратити зацікавленість у спробах врегулювання війни між Україною та Росією. На його переконання, однією з ключових причин такого ставлення є відсутність реальних і швидких перспектив досягнення мирної угоди між сторонами конфлікту.

За словами Болтона, важливу роль у формуванні позиції Трампа могли відігравати й особисті мотиви. Він припустив, що колишній президент США розглядав можливу участь у мирному врегулюванні як шанс підвищити свій міжнародний авторитет і навіть потенційно претендувати на Нобелівську премію миру.

Водночас, як зазначає ексрадник, розвиток подій навколо війни демонструє, що швидкого дипломатичного прориву очікувати складно. Ситуація залишається надто складною, а позиції сторін — далекими одна від одної, що знижує ймовірність оперативних домовленостей.

Болтон наголосив, що за таких умов інтерес Трампа до цього питання міг зменшитися, оскільки він, за його оцінкою, орієнтується насамперед на досяжні та швидкі результати. Відсутність чіткої стратегії у підході до війни, на думку експерта, також впливає на зміну пріоритетів.

Він підкреслив, що Трамп схильний розглядати зовнішньополітичні ініціативи через призму особистих досягнень, а не довгострокових геополітичних рішень. Саме тому, коли перспектива швидкого результату зникає, увага до теми може слабшати.

