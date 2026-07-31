Трамп окончательно оставит Украину без Patriot: эксперт предупредил о настоящей стратегии США

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что решение о передаче Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot еще не принято, не стало неожиданностью. Причины такого подхода не только в военной плоскости, но и в политических и экономических интересах Вашингтона. Такое мнение высказал политолог Евгений Магда. По словам эксперта, в Украине сформировались завышенные ожидания относительно быстрого получения американских технологий, хотя процесс передачи лицензий длительный и сложный даже для ближайших союзников США.

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"Не стоит жить иллюзиями, что такие решения принимаются за один день. Страны НАТО также годами проходили процедуры получения американских лицензий, а производство ракет Patriot — одна из самых сложных в мире", — отметил Магда.

Политолог подчеркнул, что запуск такого производства напрямую в Украине во время полномасштабной войны связан с серьезными рисками, ведь Россия сделает все возможное, чтобы уничтожить соответствующие производственные площадки. Именно поэтому, по его мнению, более реалистичным выглядит вариант создания совместных предприятий со странами-партнерами, в частности, Польшей.

Магда также обратил внимание, что Дональд Трамп оценивает поддержку Украины, прежде всего, через призму собственных политических интересов. Президент США стремится позиционировать себя как миротворца, а не политика, расширяющего военную помощь.

"Трамп сейчас не имеет политической воли для передачи Украине лицензий на производство Patriot. Для него это слишком серьезное решение, которое он рассматривает из-за своих политических выгод", — пояснил эксперт.

Политолог считает, что Киеву необходимо менять подход к работе с американской администрацией. По его убеждению, результат может дать не громкие заявления или личные встречи, а системная дипломатия, профессиональный лоббизм и постоянная работа с Конгрессом, Белым домом и окружением Трампа.

"Американская политика работает не благодаря эффектным визитам. Здесь нужна длительная работа, аргументы на языке интересов и профессиональное лоббирование украинской позиции", – подытожил Магда.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия усилила кампанию ударов по украинской топливной инфраструктуре, сделав одной из главных целей автозаправочные станции. По оценке Financial Times, такая тактика направлена не только на нарушение логистики, но и создание дополнительного давления на мирное население, прежде всего в прифронтовых областях.