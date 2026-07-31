Трамп остатчно залишить Україну без Patriot: експерт попередив про справжню стратегію США

Заява президента США Дональда Трампа про те, що рішення щодо передачі Україні ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot ще не ухвалене, не стала несподіванкою. Причини такого підходу лежать не лише у військовій площині, а й у політичних та економічних інтересах Вашингтона. Таку думку висловив політолог Євген Магда. За словами експерта, в Україні сформувалися завищені очікування щодо швидкого отримання американських технологій, хоча процес передачі ліцензій є тривалим і складним навіть для найближчих союзників США.

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"Не варто жити ілюзіями, що такі рішення ухвалюються за один день. Країни НАТО також роками проходили процедури отримання американських ліцензій, а виробництво ракет Patriot є одним із найскладніших у світі", – зазначив Магда.

Політолог наголосив, що запуск такого виробництва безпосередньо в Україні під час повномасштабної війни пов'язаний із серйозними ризиками, адже Росія зробить усе можливе, щоб знищити відповідні виробничі майданчики. Саме тому, на його думку, реалістичнішим виглядає варіант створення спільних підприємств із країнами-партнерами, зокрема Польщею.

Магда також звернув увагу, що Дональд Трамп оцінює підтримку України насамперед через призму власних політичних інтересів. Президент США прагне позиціонувати себе як миротворця, а не політика, який розширює військову допомогу.

"Трамп зараз не має політичної волі для передачі Україні ліцензій на виробництво Patriot. Для нього це надто серйозне рішення, яке він розглядає через власні політичні вигоди", – пояснив експерт.

Політолог вважає, що Києву необхідно змінювати підхід до роботи з американською адміністрацією. На його переконання, результат можуть дати не гучні заяви чи особисті зустрічі, а системна дипломатія, професійний лобізм і постійна робота з Конгресом, Білим домом та оточенням Трампа.

"Американська політика працює не завдяки ефектним візитам. Тут потрібна довготривала робота, аргументи мовою інтересів і професійне лобіювання української позиції", – підсумував Магда.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія посилила кампанію ударів по українській паливній інфраструктурі, зробивши однією з головних цілей автозаправні станції. За оцінкою Financial Times, така тактика спрямована не лише на порушення логістики, а й на створення додаткового тиску на мирне населення, насамперед у прифронтових областях.