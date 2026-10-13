Трамп окончательно отвернется от Путина в пользу Украины: эксперт ошарашил сценарием

После промежуточных выборов в США Дональд Трамп может изменить подход к Украине и стать более предсказуемым в международной политике. В то же время угроза возобновления экономического сотрудничества с Россией из-за бизнес-интересов американского президента и его семьи будет оставаться. Такое мнение высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", преподаватель кафедры международных отношений Киево-Могилянской академии Александр Краев в эфире проекта "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо".

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По словам эксперта, после выборов Трамп может ослабить пророссийскую риторику, поскольку ему не придется больше сосредотачиваться на поддержке рейтингов Республиканской партии. Это может создать условия для более последовательной позиции Вашингтона по поводу войны в Украине.

"Мне кажется, извиняюсь за такую риторику, но Трампа немного попустит с этой его пророссийской риторикой после выборов", — отметил Краев.

Он предполагает, что американский президент станет более прогнозируемым, когда определится политическая ситуация на следующие два года его каденции.

Эксперт подчеркнул, что после избирательной кампании Трампа будет важнее демонстрировать долгосрочные результаты во внешней политике и подтверждать свою силу на международной арене. При таком сценарии поддержка Украины может отвечать интересам самого президента США.

"Он не может показать слабость, не может уступить россиянам. Ему нужно поддержать Украину потому, что тогда он будет выглядеть сильным", — объяснил Краев.

По его мнению, такая позиция помогла бы Трампу продемонстрировать Китаю, что Соединенные Штаты способны влиять на международные процессы.

В то же время эксперт предостерег, что смена политической риторики не будет означать окончательный отказ от экономических контактов с Москвой. По его убеждению, личные и семейные бизнес-интересы американского президента могут и дальше влиять на его решение.

"Риск того, что Трампу в какой-то момент придет в голову снова начать business as usual с Россией, к сожалению, остается. И он будет постоянным", — подчеркнул Краев.

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