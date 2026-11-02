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Трамп окончательно потеряет инструмент шантажа Украины: дипломат ошеломил заявлением о последствиях

Ужесточение демократов в Конгрессе может ограничить возможности Дональда Трампа договариваться с американскими законодателями

2 ноября 2026, 18:25
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Клименко Елена








Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает , что результаты промежуточных выборов в Конгресс могут сузить возможности президента США Дональда Трампа во внешней политике. Если демократы усугубит свои позиции в парламенте, американскому лидеру будет сложнее заручиться поддержкой законодателей для реализации дипломатических инициатив.

Трамп окончательно потеряет инструмент шантажа Украины: дипломат ошеломил заявлением о последствиях

Фото: из открытых источников

По словам Кулебы, ужесточение демократов может создать для Украины больше благоприятных политических сигналов в Конгрессе. Однако в то же время это не означает, что переговорная позиция самого Трампа по отношению к России и Украине изменится.

"Способность Трампа заручиться поддержкой Конгресса для реализации каких-то решений, которые ему нужны в дипломатии, тоже будет гораздо меньше. То есть на самом деле простор для дипломатии у Трампа сузится, но позиция по отношению к Украине принципиально не изменится", — объяснил бывший министр.

Он также обратил внимание на два возможных направления дальнейшего поведения американского президента. Трамп может еще активнее сосредоточиться на внешней политике, где имеет больше свободы действий, или погрузиться во внутриполитические споры.  

"Если демократы полностью забирают Конгресс, и пространство для Трампа сужается, то именно в сфере внешней политики у него максимально остается свобода действий. И там он уже начинает просто, знаете: горит дом, горит село", – отметил Кулеба.

По мнению дипломата, Украине важно понимать особенности американской политической системы и не рассчитывать, что результаты голосования автоматически изменят подход Белого дома к войне.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что подход президента США Дональда Трампа к переговорам с Россией создает угрозу для Украины.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lN47gxNsO80
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