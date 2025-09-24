Президент США Дональд Трамп неожиданно сделал громкое заявление, что Украина при поддержке Европы может вернуть все временно оккупированные территории. Об этом сообщает The New York Times, отмечая, что такое заявление резко контрастирует с его предварительными высказываниями, а его мотивация остается неясной.

Фото: из открытых источников

"Трамп не дал никаких объяснений такому внезапному изменению риторики относительно войны в Украине", — отмечает NYT.

Некоторые европейские представители высказывают мнение, что Трамп просто пытается дистанцироваться от конфликта, в котором ранее обещал "уладить все через несколько дней". В публикации подчеркивается, что подобная риторика может свидетельствовать о попытке избежать активного участия США в войне, если он вернется к власти.

Издание напоминает, что позиция Трампа по отношению к Украине была нестабильной еще во время его президентства. В феврале он критиковал Владимира Зеленского, впоследствии демонстрировал откровенное заигрывание с Владимиром Путиным, даже предлагая теплый прием на Аляске.

Теперь, как пишет NYT, Трамп внезапно "встал на сторону Украины", но сразу же отошел в сторону, завершив свое заявление словами: "Я желаю обеим странам всего лучшего" — чем еще больше запутал аудиторию.

Примечательно, что спустя всего несколько часов после слов Трампа его позицию опроверг госсекретарь Марко Рубио, который заявил, что "война в Украине не может иметь военного завершения" и должна завершиться дипломатическими переговорами. Это вернуло риторику поближе к бывшей линии Трампа.

NYT также обращает внимание, что Трамп не объяснил, почему сейчас считает Украину способной вернуть оккупированные территории, хотя в последний год она теряла позиции из-за российского давления на фронте.

Как уже писали "Комментарии", Россия терпит катастрофические потери в войне против Украины — потери в современном конфликте превышают советские в Афганистане в 20 раз. Несмотря на это, агрессор наращивает эскалацию и прибегает к террору, что приводит к гибели гражданских, заявила министерка иностранных дел Великобритании Иветт Купер во время выступления в Совете Безопасности ООН.