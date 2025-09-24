Трамп остаточно вирішив "умити руки" від війни в Україні: стало відомо про серйозну небезпеку

Президент США Дональд Трамп неочікувано зробив гучну заяву, що Україна за підтримки Європи може повернути всі тимчасово окуповані території. Про це повідомляє The New York Times, зазначаючи, що така заява різко контрастує з його попередніми висловлюваннями, а її мотивація залишається незрозумілою.

Фото: з відкритих джерел

"Трамп не надав жодних пояснень такій раптовій зміні риторики щодо війни в Україні", — зазначає NYT.

Деякі європейські представники висловлюють думку, що Трамп просто намагається дистанціюватися від конфлікту, в якому раніше обіцяв "залагодити все за кілька днів". У публікації підкреслюється, що така риторика може свідчити про спробу уникнути активної участі США у війні, якщо він повернеться до влади.

Видання нагадує, що позиція Трампа щодо України була нестабільною ще під час його президентства. У лютому він критикував Володимира Зеленського, згодом — демонстрував відверте загравання з Володимиром Путіним, навіть пропонуючи теплий прийом на Алясці.

Тепер, як пише NYT, Трамп раптово "став на бік України", але одразу ж відійшов убік, завершивши свою заяву словами: "Я бажаю обом країнам усього найкращого" — чим ще більше заплутав аудиторію.

Примітно, що лише за кілька годин після слів Трампа його позицію спростував держсекретар Марко Рубіо, який заявив, що "війна в Україні не може мати військового завершення" і має завершитися дипломатичними переговорами. Це повернуло риторику ближче до колишньої лінії Трампа.

NYT також звертає увагу, що Трамп не пояснив, чому зараз вважає Україну здатною повернути окуповані території, хоча в останній рік вона втрачала позиції через російський тиск на фронті.

Як вже писали "Коментарі", Росія зазнає катастрофічних втрат у війні проти України — втрати в сучасному конфлікті перевищують радянські в Афганістані у 20 разів. Попри це агресор нарощує ескалацію й вдається до терору, що спричиняє загибель цивільних, заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер під час виступу в Раді Безпеки ООН.