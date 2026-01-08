Трамп окончательно решил воевать со всем миром: президент США анонсировал радикальное решение

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением существенно увеличить оборонный бюджет страны, доведя его до 1,5 триллиона долларов в 2027 году. Для сравнения, в 2026 году на оборону предусмотрено около 1 триллиона долларов. Свою позицию Трамп опубликовал в социальной сети Facebook, подчеркнув стратегическую важность такого шага по безопасности страны.

Дональд Трамп. Фото: СNN

"После длительных консультаций с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями я пришел к выводу, что для защиты национальных интересов США и укрепления нашей обороноспособности в эти непростые времена бюджет на 2027 год должен составлять не 1 триллион долларов, а 1,5 триллиона", — отметил Траллион.

По его словам, этот шаг позволит создать "Войско мечты", которое способно обеспечить стране надежную защиту и сдержать потенциальных противников.

Трамп добавил, что финансовые ресурсы для увеличения расходов на оборону можно получить благодаря ранее введенным тарифам и доходам от них, что делает увеличение бюджета реалистичным и экономически обоснованным.

Следует напомнить, что в декабре 2025 года Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ассигнованиях на национальную оборону на 2026 финансовый год с общим военным бюджетом в 900 миллиардов долларов. В рамках этого проекта 400 миллионов долларов было заложено на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), что позволит продлить ее реализацию до 2029 года.

