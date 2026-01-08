Трамп остаточно вирішив воювати з усім світом: президент США анонсував радикальне рішення

Президент США Дональд Трамп виступив із пропозицією суттєво збільшити оборонний бюджет країни, довівши його до 1,5 трильйона доларів у 2027 році. Для порівняння, у 2026 році на оборону передбачено близько 1 трильйона доларів. Свою позицію Трамп опублікував у соціальній мережі Facebook, підкресливши стратегічну важливість такого кроку для безпеки країни.

Дональд Трамп. Фото: СNN

"Після тривалих консультацій із сенаторами, конгресменами, міністрами та іншими політичними представниками я дійшов висновку, що для захисту національних інтересів США та зміцнення нашої обороноздатності у ці непрості часи бюджет на 2027 рік повинен становити не 1 трильйон доларів, а 1,5 трильйона", — зазначив Трамп.

За його словами, цей крок дозволить створити "Військо мрії", яке здатне забезпечити країні надійний захист і стримати потенційних супротивників.

Трамп додав, що фінансові ресурси для збільшення витрат на оборону можна отримати завдяки раніше запровадженим тарифам та доходам від них, що робить збільшення бюджету реалістичним і економічно обґрунтованим.

Варто нагадати, що у грудні 2025 року Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про асигнування на національну оборону на 2026 фінансовий рік із загальним військовим бюджетом у 900 мільярдів доларів. В межах цього проєкту 400 мільйонів доларів було закладено на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), що дозволить продовжити її реалізацію до 2029 року.

Як вже писали "Коментарі", уряд Іспанії стикається з серйозним політичним опором щодо планів відправки військ в Україну після можливого припинення вогню. Лідери лівих партій країни, зокрема Podemos та "Об’єднані ліві", висловили категоричну позицію проти будь-якої участі іспанських військових у потенційній миротворчій місії.