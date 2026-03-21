Трамп окончательно вскрыл карты перед выборами в Венгрии: что заявил об Орбане

Президент США Дональд Трамп публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов, призвав к его уверенной победе. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении участникам Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.

В своем выступлении Трамп назвал Орбана "сильным лидером", который, по его словам, показал пример защиты национальных интересов – от границ и культуры до суверенитета и традиционных ценностей. Американский президент подчеркнул, что рассчитывает на его победу "с большим отрывом", несмотря на политическое давление и критику, направленную против венгерского премьера.

Следует заметить, что это не первый случай, когда Трамп открыто поддерживает Орбана – аналогичные заявления звучали и перед выборами 2022 года. В то же время, нынешняя кампания проходит в более напряженной атмосфере: по последним социологическим данным, оппозиционная партия "Тиса" опережает провластные силы примерно на 14 процентных пунктов.

В обращении к консерваторам Трамп также поблагодарил участников конференции за преданность "здравому смыслу" и общим ценностям, которые, по его словам, объединяют США, Венгрию и Европу. Он добавил, что обе страны "формируют новое Запад", которое должно защищать граждан и определять глобальную повестку дня.

Между тем, по информации Reuters, Будапешт готовится принять вице-президента США Джей Ди Вэнс. Ожидается, что его визит станет еще одним сигналом поддержки Орбана перед запланированным на 12 апреля голосованием.

На этом фоне участие американских политиков во внутренней венгерской кампании может вызвать новую волну дискуссий в Европе по поводу границ внешнего влияния на национальные выборы.

