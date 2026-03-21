Трамп остаточно розкрив карти перед виборами в Угорщині: що заявив про Орбана

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів, закликавши до його впевненої перемоги. Відповідну заяву він зробив у відеозверненні до учасників Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Будапешті.

У своєму виступі Трамп назвав Орбана "сильним лідером", який, за його словами, продемонстрував приклад захисту національних інтересів – від кордонів і культури до суверенітету та традиційних цінностей. Американський президент підкреслив, що розраховує на його перемогу "з великим відривом", попри політичний тиск і критику, спрямовану проти угорського прем’єра.

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли Трамп відкрито підтримує Орбана – аналогічні заяви лунали і перед виборами 2022 року. Водночас нинішня кампанія проходить у більш напруженій атмосфері: за останніми соціологічними даними, опозиційна партія "Тиса" випереджає провладні сили приблизно на 14 відсоткових пунктів.

У зверненні до консерваторів Трамп також подякував учасникам конференції за відданість "здоровому глузду" та спільним цінностям, які, за його словами, об’єднують США, Угорщину та Європу. Він додав, що обидві країни "формують новий Захід", який має захищати громадян і визначати глобальний порядок денний.

Тим часом, за інформацією Reuters, Будапешт готується прийняти віцепрезидента США Джей Ді Венс. Очікується, що його візит стане ще одним сигналом підтримки Орбана перед голосуванням, запланованим на 12 квітня.

На цьому тлі участь американських політиків у внутрішній угорській кампанії може викликати нову хвилю дискусій у Європі щодо меж зовнішнього впливу на національні вибори.

