Трамп определился, пойдет ли второй раз на выборы президента США

Язык
BTC/USD
11425.20
ETH/USD
389.44
LTC/USD
56.68
USD/UAH
27.63
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.38
Виолетта Комаровская
Дональд Трамп согласился во второй раз баллотироваться на выборы президента США от Республиканской партии. После этого он стал официальным кандидатом. О своем решении Трамп заявил в последний день съезда политической силы, пишет The Guardian.
О своих планах на второй президентский срок Дональд Трамп заявлял и ранее. Но нарушать процедуру выдвижения кандидата не стал. Сначала республиканцы на партийном съезде поддержали его кандидатуру. Затем ему дали некоторое время, чтобы подумать. И уже в финальный день съезда Трамп дал ответ, который, в общем, не стал ни для кого сюрпризом. Действующий президент решил попробовать задержаться в Белом доме подольше.
Дональд Трамп. Фото: REUTERS
"Я горжусь, что вы мне доверяете и выдвинули меня в президенты еще на 4 года. Это предложение я, конечно, принимаю", - заявил Трамп.
Президент, а теперь еще и кандидат в президенты, пообещал защищать США от любых опасностей и бороться за процветание страны.
"Я продолжу борьбу с коммунизмом и фашизмом", - сказал он.
Не смог упустить Дональд Трамп и возможности покритиковать своего главного конкурента на предстоящих выборах - демократа Джо Байдена.
"Последние четыре года мы только то и делали, что обращали вспять тот ущерб, который нанес Джо Байден за 47 лет", - отметил президент.
Сами выборы президента в США состоятся уже в ноябре.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Джо Байден согласился представлять на выборах США Демократическую партию.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости