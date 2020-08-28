Трамп определился, пойдет ли второй раз на выборы президента США

Дональд Трамп согласился во второй раз баллотироваться на выборы президента США от Республиканской партии. После этого он стал официальным кандидатом. О своем решении Трамп заявил в последний день съезда политической силы, пишет The Guardian.

О своих планах на второй президентский срок Дональд Трамп заявлял и ранее. Но нарушать процедуру выдвижения кандидата не стал. Сначала республиканцы на партийном съезде поддержали его кандидатуру. Затем ему дали некоторое время, чтобы подумать. И уже в финальный день съезда Трамп дал ответ, который, в общем, не стал ни для кого сюрпризом. Действующий президент решил попробовать задержаться в Белом доме подольше.

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

"Я горжусь, что вы мне доверяете и выдвинули меня в президенты еще на 4 года. Это предложение я, конечно, принимаю", - заявил Трамп.

Президент, а теперь еще и кандидат в президенты, пообещал защищать США от любых опасностей и бороться за процветание страны.

"Я продолжу борьбу с коммунизмом и фашизмом", - сказал он.

Не смог упустить Дональд Трамп и возможности покритиковать своего главного конкурента на предстоящих выборах - демократа Джо Байдена.

"Последние четыре года мы только то и делали, что обращали вспять тот ущерб, который нанес Джо Байден за 47 лет", - отметил президент.

Сами выборы президента в США состоятся уже в ноябре.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Джо Байден согласился представлять на выборах США Демократическую партию.

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