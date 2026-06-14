Трамп оконфузился со своим "золотым" смартфоном (ФОТО)

Смартфон T1, который семья Дональда Трампа позиционировала в качестве примера американских технологий и производства, оказался не тем, что рассказывали в компании сыновей президента США. Независимый анализ показал, что "золотой" телефон Трампа почти полностью повторяет конструкцию производимого в Азии смартфона HTC U24 Pro.

Дональд Трамп. Фото: AP

Специалисты компании iFixit провели подробное исследование нового смартфона T1 стоимостью 499 долларов. После рентгеновского сканирования и разборки смартфона эксперты пришли к выводу, что его внутренние компоненты практически идентичны модели HTC, представленной в 2024 году.

Для проверки инженеры заменили основную плату T1 на плату HTC U24 Pro. После этого устройство без проблем включилось и продолжило работать, что стало дополнительным подтверждением почти полного технического родства двух моделей. Различия между смартфонами оказались минимальными. T1 получил измененный дизайн блока камер, другую решетку динамика и несколько больший аккумулятор. В то же время его зарядка оказалась медленнее оригинальной модели HTC.





"Золотой" телефон Трампа. Фото из открытых источников

Кроме того, оказалось, что аккумулятор к смартфону производится на Филиппинах, а именно производство большинства компонентов для "золотого" телефона Трампа осуществляется на предприятиях HTC в Китае.

"Соберите эти фрагменты информации вместе, и вы получите не "дизайн, гордый американской гордостью", а телефон, разработанный в Китае, изготовленный в Китае, с подавляющим большинством деталей, происхождением из Китая. Я не могу в нем найти ни одного проявления американской гордости", — заявил ведущий техник iFixit Шахрам Мохтари.

История смотрится особенно показательно на фоне предыдущих заявлений Trump Mobile. После запуска проекта летом 2025 года Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом компания обещала полностью американское производство смартфонов Трампа. Однако вскоре эту информацию пришлось убрать с официального сайта после критики экспертов, отметивших отсутствие в США необходимой производственной базы для выпуска смартфонов такого уровня.

Таким образом смартфон T1, который семьей Трампа рекламировался как символ американских инноваций, оказался версией уже существующего устройства из Азии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть слили фото с экрана телефона Трампа.