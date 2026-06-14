Трамп оконфузился со своим "золотым" смартфоном (ФОТО)

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Slava Kot
Смартфон T1, который семья Дональда Трампа позиционировала в качестве примера американских технологий и производства, оказался не тем, что рассказывали в компании сыновей президента США. Независимый анализ показал, что "золотой" телефон Трампа почти полностью повторяет конструкцию производимого в Азии смартфона HTC U24 Pro.
Дональд Трамп. Фото: AP
Специалисты компании iFixit провели подробное исследование нового смартфона T1 стоимостью 499 долларов. После рентгеновского сканирования и разборки смартфона эксперты пришли к выводу, что его внутренние компоненты практически идентичны модели HTC, представленной в 2024 году.
Для проверки инженеры заменили основную плату T1 на плату HTC U24 Pro. После этого устройство без проблем включилось и продолжило работать, что стало дополнительным подтверждением почти полного технического родства двух моделей. Различия между смартфонами оказались минимальными. T1 получил измененный дизайн блока камер, другую решетку динамика и несколько больший аккумулятор. В то же время его зарядка оказалась медленнее оригинальной модели HTC.
"Золотой" телефон Трампа. Фото из открытых источников
Кроме того, оказалось, что аккумулятор к смартфону производится на Филиппинах, а именно производство большинства компонентов для "золотого" телефона Трампа осуществляется на предприятиях HTC в Китае.
История смотрится особенно показательно на фоне предыдущих заявлений Trump Mobile. После запуска проекта летом 2025 года Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом компания обещала полностью американское производство смартфонов Трампа. Однако вскоре эту информацию пришлось убрать с официального сайта после критики экспертов, отметивших отсутствие в США необходимой производственной базы для выпуска смартфонов такого уровня.
Таким образом смартфон T1, который семьей Трампа рекламировался как символ американских инноваций, оказался версией уже существующего устройства из Азии.