logo_ukra

BTC/USD

64498

ETH/USD

1672.61

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп оконфузився зі своїм "золотим" смартфоном (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп оконфузився зі своїм "золотим" смартфоном (ФОТО)

Експерти iFixit з’ясували, що "американський" смартфон Дональда Трампа T1 майже повністю китайський.

14 червня 2026, 14:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Смартфон T1, який родина Дональда Трампа позиціонувала як приклад американських технологій та виробництва, виявився не тим, про що розповідали у компанії синів президента США. Незалежний аналіз показав, що "золотий" телефон Трампа майже повністю повторює конструкцію смартфона HTC U24 Pro, який виробляється в Азії.

Трамп оконфузився зі своїм "золотим" смартфоном (ФОТО)

Дональд Трамп. Фото: AP

Фахівці компанії iFixit провели детальне дослідження нового смартфона T1 вартістю 499 доларів. Після рентгенівського сканування та розбирання смартфона експерти дійшли висновку, що його внутрішні компоненти практично ідентичні моделі HTC, представленій у 2024 році.

Для перевірки інженери замінили основну плату T1 на плату від HTC U24 Pro. Після цього пристрій без проблем увімкнувся та продовжив працювати, що стало додатковим підтвердженням майже повної технічної спорідненості двох моделей. Відмінності між смартфонами виявилися мінімальними. T1 отримав змінений дизайн блоку камер, іншу решітку динаміка та дещо більший акумулятор. Водночас його заряджання виявилося повільнішим за оригінальну модель HTC.

Трамп оконфузився зі своїм ”золотим” смартфоном (ФОТО) - фото 2

"Золотий" телефон Трампа. Фото з відкритих джерел

Крім того, виявилося, що акумулятор до смартфону виготовляється на Філіппінах, а саме виробництво більшості компонентів для "золотого" телефону Трампа здійснюється на підприємствах HTC у Китаї.

"Зберіть ці фрагменти інформації разом, і ви отримаєте не "дизайн, що пишається американською гордістю", а телефон, розроблений у Китаї, виготовлений у Китаї, з переважною більшістю деталей, походженням з Китаю. Я не можу знайти в ньому жодного прояву американської гордості", — заявив провідний технік iFixit Шахрам Мохтарі.

Історія виглядає особливо показово на тлі попередніх заяв Trump Mobile. Після запуску проєкту влітку 2025 року Дональдом Трампом-молодшим та Еріком Трампом, компанія обіцяла повністю американське виробництво смартфонів Трампа. Однак невдовзі цю інформацію довелося прибрати з офіційного сайту після критики експертів, які вказали на відсутність у США необхідної виробничої бази для випуску смартфонів такого рівня.

Таким чином, смартфон T1, який сім’єю Трампа рекламувався як символ американських інновацій, виявився версією вже існуючого пристрою з Азії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в мережу злили фото з екрана телефону Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.dailystar.co.uk/news/us-news/donald-trumps-american-made-phone-37291703
Теги:

Новини

Всі новини