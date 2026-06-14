Трамп оконфузився зі своїм "золотим" смартфоном (ФОТО)

Смартфон T1, який родина Дональда Трампа позиціонувала як приклад американських технологій та виробництва, виявився не тим, про що розповідали у компанії синів президента США. Незалежний аналіз показав, що "золотий" телефон Трампа майже повністю повторює конструкцію смартфона HTC U24 Pro, який виробляється в Азії.

Дональд Трамп. Фото: AP

Фахівці компанії iFixit провели детальне дослідження нового смартфона T1 вартістю 499 доларів. Після рентгенівського сканування та розбирання смартфона експерти дійшли висновку, що його внутрішні компоненти практично ідентичні моделі HTC, представленій у 2024 році.

Для перевірки інженери замінили основну плату T1 на плату від HTC U24 Pro. Після цього пристрій без проблем увімкнувся та продовжив працювати, що стало додатковим підтвердженням майже повної технічної спорідненості двох моделей. Відмінності між смартфонами виявилися мінімальними. T1 отримав змінений дизайн блоку камер, іншу решітку динаміка та дещо більший акумулятор. Водночас його заряджання виявилося повільнішим за оригінальну модель HTC.





"Золотий" телефон Трампа. Фото з відкритих джерел

Крім того, виявилося, що акумулятор до смартфону виготовляється на Філіппінах, а саме виробництво більшості компонентів для "золотого" телефону Трампа здійснюється на підприємствах HTC у Китаї.

"Зберіть ці фрагменти інформації разом, і ви отримаєте не "дизайн, що пишається американською гордістю", а телефон, розроблений у Китаї, виготовлений у Китаї, з переважною більшістю деталей, походженням з Китаю. Я не можу знайти в ньому жодного прояву американської гордості", — заявив провідний технік iFixit Шахрам Мохтарі.

Історія виглядає особливо показово на тлі попередніх заяв Trump Mobile. Після запуску проєкту влітку 2025 року Дональдом Трампом-молодшим та Еріком Трампом, компанія обіцяла повністю американське виробництво смартфонів Трампа. Однак невдовзі цю інформацію довелося прибрати з офіційного сайту після критики експертів, які вказали на відсутність у США необхідної виробничої бази для випуску смартфонів такого рівня.

Таким чином, смартфон T1, який сім’єю Трампа рекламувався як символ американських інновацій, виявився версією вже існуючого пристрою з Азії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в мережу злили фото з екрана телефону Трампа.