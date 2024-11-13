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Трамп определился с кандидатурой нового главы Пентагона: что о нем известно

Пит Хэгсет станет новым министром обороны США

сегодня, 06:58
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Кравцев Сергей

Победитель на президентских выборах в США Дональд Трамп решил выдвинуть на должность нового министра обороны Пита Хегсета. Он является ведущим телеканала Fox News и ветераном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CBS New".

Трамп определился с кандидатурой нового главы Пентагона: что о нем известно

Пит Хэгсет. Фото: из открытых источников

"Для меня честь объявить, что я выдвинул Пита Хегсета на должность министра обороны в моем кабинете", — заявил Трамп.

Он отметил, что Хегсет провел "всю свою жизнь, будучи воином за войска и страну".

"Пит сильный, умный и верит в то, что "Америка прежде всего"", — сказал Трамп, избранный 47-м президентом США.

Республиканец добавил, что "с Питом во главе" американская армия "опять станет великой", и Штаты "никогда не отступят".

Стоит отметить, 44-летний Питер Брайан Гегсет является ветераном армии США, офицером Национальной гвардии. Он служил в Ираке и Афганистане. Имеет степень бакалавра в Принстоне и степень магистра в Гарварде.

Будущий глава Пентагона сейчас является соведущим "Fox & Friends Weekends", он также автор книги "Война с воинами: по измене людей, которые сохраняют нас свободными". Ранее он был исполнительным директором Vets for Freedom и Concerned Veterans for America.

В 2012 году Хегсет баллотировался в Сенат от Республиканской партии, борясь за место в гонке с сенатором-демократом от Миннесоты Эми Клобучар. Однако в мае — снялся с гонки после съезда штата. Тогда на выборах победил представитель штата республиканец Курт Биллс, но затем проиграл на всеобщих выборах.

Сообщается, что Хегсет ранее убедил Трампа помиловать трех американских солдат, обвиняемых или осужденных за военные преступления, связанные со стрельбой по некомбатантам в Ираке.

Хегсет считался главой Министерства по делам ветеранов США в первой администрации Трампа.

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