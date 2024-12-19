Трамп определился со стратегией по Украине: что нового предлагает

Общие подходы и идеи Дональда Трампа по завершению войны в Украине озвучены и вполне конкретны, заявил политолог Владимир Фесенко.

Трамп настаивает на мире. Фото из открытых источников

Он считает, что, по меньшей мере, часть из них избранный президент США попытается реализовать.

Политолог привел несколько ключевых позиций Трампа, касающихся прекращения войны в Украине:

Первая – прекращение огня по линии фронта. В настоящее время главная проблема состоит в том, что эта линия нестабильна. Пока фронт не стабилизируется, добиться договоренностей о прекращении огня будет крайне непросто.

Вторая – мораторий на членство Украины в НАТО. В декабре официальный Киев предпринимал попытки изменить эту позицию команды Трампа. Убежден, что принцип Трампа "никакого НАТО для Украины" не изменится, поэтому после его инаугурации украинским властям важно сохранить чувство меры, чтобы не войти в диссонанс с Белым домом.

Третья – ответственность за безопасность Украины должна взять на себя Европа, а не США. Трамп настаивает, что после подписания мирного соглашения европейцы без участия американцев должны отправить в Украину миротворческий контингент. Есть большой скепсис, что идею с миротворцами удастся реализовать. Размещение в Украине миротворцев из стран Альянса придется согласовывать с россиянами, с чем они, безусловно, не согласятся. Несмотря на это, считаю, что обсуждение миротворческой миссии лидерами Европы – позитивный сигнал. Это означает, что в Европе не забыли Украину и готовы увеличивать свой вклад в достижение мира.

Четвертая — роль Китая в миротворческом процессе. Это новая идея, которую Трамп раньше не озвучивал. Он считает, что Китай должен помочь России достичь мира. Ранее Трамп не упоминал Китай в контексте завершения войны в Украине. Отсюда, собственно, и появилось приглашение Си Цзиньпина на инаугурацию Трампа.