Трамп опубликовал свою фотографию в военной форме и нарвался на критику (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп опубликовал свое фото в военной форме из военной академии, в которую он ходил с 1959 по 1964 год из-за проблем с поведением в обычной школе. Фотография американского лидера сразу вызвала волну критики среди пользователей в соцсети.

Дональд Трамп опубликовал фотографию в собственной социальной сети Truth Social. На фото Трамп изображён в форме во время учебы в Нью-Йоркской военной академии. Рядом с ним стоят его родители Фред Трамп и Мэри Трамп.

"В Военной академии с моими родителями, Фредом и Мэри", – подписал Трамп.

Фото от президента США появилось в то время, когда внимание общественности было приковано к напряженной ситуации на Ближнем Востоке после начала военных действий США против Ирана. За несколько часов до этого Центральное командование США сообщило о крушении американского самолета-заправщика на западе Ирака, где погибли шесть американцев.

В социальных сетях многие пользователи отреагировали на фото критически. В частности, пользователи напомнили о его истории с отсрочками от службы во время войны во Вьетнаме. По открытым данным, будущий президент получил пять отсрочок от призыва, одна из которых была связана с медицинским диагнозом под названием костные шпоры.

Американский журналист Аарон Рупар назвал опубликованное фото Трампа "несказанно жалким". MeidasTouch обозвали американского политика "кадетскими костными шпорами", а группа "Республиканцы против Трампа" поделились твитом, который подписали словами: "Что говорит тот, кто 5 раз уклонялся от призыва".

Сам Трамп ранее объяснял, что проблема со здоровьем была "временной", "незначительной" и "со временем она зажила". В интервью 2019 году британскому журналисту Пирсу Моргану он заявлял, что не поддерживал войну во Вьетнаме.

"Я никогда не был поклонником этой войны. Я думал, что это ужасная война, она была очень далеко. Никто не слышал о Вьетнаме… это не походило на борьбу против нацистской Германии или Гитлера", — говорил Трамп.

По словам биографов, отец Трампа отправил будущего президента в военную академию в 13 лет в надежде дисциплинировать его. Сам Трамп позже говорил, что считал бы честью служить в армии, а во время своего президентства пытался "компенсировать это", увеличивая расходы США на оборону.

