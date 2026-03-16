Трамп опублікував свою фотографію у військовій формі та нарвався на критику (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп опублікував своє фото у військовій формі з військової академії у яку він ходив з 1959 по 1964 рік через проблеми з поведінкою у звичайній школі. Фотографія американського лідера одразу викликала хвилю критики серед користувачів у соцмережі.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп опублікував фотографію у власній соціальній мережі Truth Social. На фото Трамп зображений у формі під час навчання у Нью-Йоркській військовій академії. Поруч з ним стоять його батьки Фред Трамп та Мері Трамп.

"У Військовій академії з моїми батьками, Фредом і Мері", — підписав Трамп.

Трамп у військовій формі з батьками

Фото від президента США з’явилася в той час, коли увага громадськості була прикута до напруженої ситуації на Близькому Сході після початку військових дій США проти Ірану. За кілька годин до цього Центральне командування США повідомило про катастрофу американського літака-заправника на заході Іраку, де загинуло шестеро американців.

У соціальних мережах багато користувачів відреагували на фото критично. Зокрема користувачі нагадали про його історію з відстрочками від служби під час війни у В’єтнамі. За відкритими даними, майбутній президент отримав п’ять відстрочок від призову, одна з яких була пов’язана з медичним діагнозом під назвою кісткові шпори.

Американський журналіст Аарон Рупар назвав опубліковане фото Трампа "невимовно жалюгідним". MeidasTouch обізвали американського політика "кадетськими кістковими шпорами", а група "Республіканці проти Трампа" поділилися твітом, який підписали словами: "Що каже той, хто 5 разів ухилявся від призову".

Сам Трамп раніше пояснював, що проблема зі здоров’ям була "тимчасовою", "незначною" і "з часом вона загоїлася". В інтерв’ю 2019 році британському журналісту Пірсу Моргану він заявляв, що не підтримував війну у В’єтнамі.

"Я ніколи не був шанувальником цієї війни. Я думав, що це жахлива війна, вона була дуже далеко. Ніхто не чув про В'єтнам… це не було схоже на боротьбу проти нацистської Німеччини чи Гітлера", — говорив Трамп.

За словами біографів, батько Трампа відправив майбутнього президента до військової академії у 13 років, сподіваючись дисциплінувати його. Сам Трамп пізніше говорив, що вважав би за честь служити у війську, а під час свого президентства намагався "компенсувати це", збільшуючи витрати США на оборону.

