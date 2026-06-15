Трамп ошарашил сенсационным заявлением об Украине на саммите G7: что произошло

Президент США Дональд Трамп заявил, что после заключения потенциального соглашения с Ираном, его администрация планирует сосредоточить внимание на урегулировании войны в Украине. Об этом он сказал во время общения с журналистами вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G7, где обсуждались ключевые глобальные вопросы безопасности.

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Трамп сообщил, что накануне у него был "очень хороший разговор" как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, обе стороны, как он считает, демонстрируют определенную готовность к диалогу по поводу возможного завершения войны.

"Я вижу, что, возможно, мы можем что-то там сделать, действительно так. Я думаю, что они оба (Зеленский и Путин — Ред.) открыты к этому. Так что теперь, когда это (война в Иране — Ред.) завершено, мы сосредоточимся на этом (прекращении войны и Украине — Ред.)", — отметил президент США.

Он также снова отметил масштабы человеческих потерь в результате боевых действий в Украине, заявив, что ежемесячно, по его словам, погибает около 25 тысяч человек, преимущественно военных. При этом Трамп не уточнил, о какой именно стороне конфликта идет речь.

"И этого не должно случаться, но вчера у меня было два очень хороших разговора, мы поговорим об этом", — добавил американский президент, подытоживая свою позицию.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 июня российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого поздравил его с 80-летием.

Портал "Комментарии" уже писал , что британский колумнист издания The Telegraph Чарльз Мур считает, что возможное достижение договоренностей между США и Ираном может иметь косвенные последствия для Украины и стать для нее насторожливым сигналом.