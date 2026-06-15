Трамп ошелешив сенсаційною заявою про Україну на саміті G7: що сталося

Президент США Дональд Трамп заявив, що після укладення потенційної угоди з Іраном його адміністрація планує зосередити увагу на врегулюванні війни в Україні. Про це він сказав під час спілкування з журналістами разом із президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту G7, де обговорювалися ключові глобальні безпекові питання.

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Трамп повідомив, що напередодні мав "дуже добру розмову" як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, обидві сторони, як він вважає, демонструють певну готовність до діалогу щодо можливого завершення війни.

"Я бачу, що, можливо, ми можемо щось там зробити, справді так. Я думаю, що вони обидва (Зеленський і Путін — Ред.) відкриті до цього. Тож тепер, коли це (війна в Ірані — Ред.) завершено, ми зосередимося на цьому (припиненні війни і Україні — Ред.)", — зазначив президент США.

Він також знову наголосив на масштабах людських втрат унаслідок бойових дій в Україні, заявивши, що щомісяця, за його словами, гине близько 25 тисяч людей, переважно військових. При цьому Трамп не уточнив, про яку саме сторону конфлікту йдеться.

"І цього не повинно траплятися, але вчора у мене було дві дуже гарні розмови, ми поговоримо про це", — додав американський президент, підсумовуючи свою позицію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 червня російський лідер Володимир Путін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої привітав його з 80-річчям.

Портал "Коментарі" вже писав, що британський колумніст видання The Telegraph Чарльз Мур вважає, що можливе досягнення домовленостей між США та Іраном може мати непрямі наслідки для України та стати для неї насторожливим сигналом.