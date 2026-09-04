Трамп ошеломил планами о присутствии Путина на саммите G20: что заявил

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не определился, будет ли приглашать российского правителя Владимира Путина на саммит G20, который состоится в Майами. Отвечая на вопрос журналистов о возможном присутствии главы Кремля на встрече лидеров "Группы двадцати", американский президент отметил, что пока не рассматривал этот вопрос подробно.

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"Я пока еще не думал об этом", — коротко ответил Трамп.

Саммит G20 запланирован на 14-15 декабря 2026 года в Майами. Ранее американские СМИ писали, что в Вашингтоне якобы обсуждали возможность пригласить Путина на мероприятие. Однако из заявления Трампа следует, что окончательного решения по поводу участия российского лидера пока нет.

Вопрос потенциального появления Путина на большой международной площадке приобретает особое значение на фоне войны России против Украины. Для Москвы участие в саммите такого уровня могло бы стать поводом продемонстрировать, что Кремль сохраняет возможности для контактов с лидерами ведущих государств мира, несмотря на международное давление.

Трамп и Путин ранее проводили личную встречу в Анкоридже, после чего контакты между ними продолжались, в том числе в телефонном формате.

Заявление американского президента также прозвучало на фоне активизации контактов между Вашингтоном и Москвой. В конце августа СМИ сообщали о визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в российскую столицу. Впоследствии появилась информация, что во время пребывания американской делегации в РФ Вашингтон якобы просил Киев временно воздержаться от ударов по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам России. Официальное подтверждение таких договоренностей в указанном сообщении отсутствует.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия планирует провести так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Украинские социологи призывают профессиональное сообщество не участвовать в мероприятиях, которые Москва может использовать для создания видимости легитимности оккупационных властей. Об этом говорится в заявлении Правления Социологической ассоциации Украины (САУ).