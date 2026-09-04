Трамп приголомшив планами про присутність Путіна на саміті G20: що заявив

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не визначився, чи запрошуватиме російського правителя Володимира Путіна на саміт G20, який має відбутися в Маямі. Відповідаючи на запитання журналістів про можливу присутність глави Кремля на зустрічі лідерів "Групи двадцяти", американський президент зазначив, що поки не розглядав це питання детально.

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"Я поки ще не думав про це", — коротко відповів Трамп.

Саміт G20 запланований на 14–15 грудня 2026 року в Маямі. Раніше американські ЗМІ писали, що у Вашингтоні нібито обговорювали можливість запросити Путіна на захід. Однак із заяви Трампа випливає, що остаточного рішення щодо участі російського лідера наразі немає.

Питання потенційної появи Путіна на великому міжнародному майданчику набуває особливого значення на тлі війни Росії проти України. Для Москви участь у саміті такого рівня могла б стати приводом продемонструвати, що Кремль зберігає можливості для контактів із лідерами провідних держав світу попри міжнародний тиск.

Трамп і Путін раніше проводили особисту зустріч в Анкориджі, після чого контакти між ними продовжувалися, зокрема у телефонному форматі.

Заява американського президента також пролунала на тлі активізації контактів між Вашингтоном і Москвою. Наприкінці серпня ЗМІ повідомляли про візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до російської столиці. Згодом з'явилася інформація, що під час перебування американської делегації в РФ Вашингтон нібито просив Київ тимчасово утриматися від ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах Росії. Офіційне підтвердження таких домовленостей у наведеному повідомленні відсутнє.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія планує провести так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Українські соціологи закликають професійну спільноту не брати участі у заходах, які Москва може використати для створення видимості легітимності окупаційної влади. Про це йдеться у заяві Правління Соціологічної асоціації України (САУ).