Соединенные Штаты и Иран оказались на пороге исторического соглашения, подписание которого запланировано на 19 июня в Женеве. Однако заявление президента Трампа о том, что меморандум "не окончательный" и в случае необходимости он "вернется к сбросу бомб", превращает любые договоренности в крайне хрупкую конструкцию. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, будет ли подписано соглашение и как долго он просуществует.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что возможность подписания окончательного соглашения в среднесрочной перспективе можно оценить как умеренную. В ближайшие 60 дней будут определяющими, но даже в случае подписания это, скорее всего, будет не финальный мирный договор, а рамочное соглашение с поэтапной имплементацией. Его устойчивость будет зависеть от способности США гарантировать выполнение санкционных послаблений, а Ирану — соблюдать ограничения по обогащению урана. Исторический опыт показывает, что такие договоренности между Вашингтоном и Тегераном обычно хрупки и могут пересматриваться под давлением внутриполитических изменений или региональных кризисов.

Чат-бот Gemini предполагает, что меморандум будет подписан, поскольку обе стороны истощены горячей фазой войны и нуждаются в передышке. Президент Дональд Трамп стремится продемонстрировать скорую победу в виде открытия Ормузского пролива и стабилизации цен на энергоносители, тогда как Ирану критически необходимо снятие нефтяного эмбарго для спасения собственной экономики. Однако эта договоренность будет носить исключительно тактический характер. Официально зафиксированное 60-дневное окно для дальнейших технических переговоров по поводу будущего ядерных объектов окажется слишком коротким. Стороны имеют кардинально противоположные "красные линии" по поводу верификации разоружения и сроков ограничений. Новое соглашение продержится всего несколько месяцев, после чего неизбежно наступит очередной кризис из-за взаимных обвинений в нарушении условий.

Чат-бот Deepseek прогнозирует, что соглашение будет подписано, ведь слишком много усилий и ресурсов вложено в дипломатический процесс, а экономические интересы преобладают. Однако его продолжительность будет ограничена. Скорее всего, оно просуществует не больше двух-трех лет. Основными факторами, которые приведут к его краху, станут взаимные обвинения в нарушениях, нерешенность ядерной проблемы и новая эскалация с участием Израиля. Администрация Трампа, неоднократно демонстрировавшая неспособность сосредоточиться на технических деталях, вряд ли сможет обеспечить длительный контроль. Это соглашение – не мир, а лишь передышка, которую Иран использует для укрепления своих позиций.

Обобщая оценки разных ШИ-моделей, можно сделать осторожный вывод: потенциальное соглашение между США и Ираном имеет высокие шансы на подписание, но низкую устойчивость в долгосрочной перспективе. Все сценарии сходятся в одном – это будет скорее тактическая договоренность, чем стабильный мирный договор.

Даже в случае подписания соглашения его жизненный цикл, по разным оценкам, будет колебаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Скорее всего, это будет временный механизм сдерживания эскалации, который будет оставаться уязвимым к любому политическому или военному шоку.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп пообещал Путину относительно войны в Украине.



