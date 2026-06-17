Сполучені Штати та Іран опинилися на порозі історичної угоди, підписання якої заплановане на 19 червня у Женеві. Проте заява президента Трампа про те, що меморандум "не є остаточним" і в разі потреби він "повернеться до скидання бомб", перетворює будь-які домовленості на вкрай крихку конструкцію. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи буде підписано угоду і як довго вона проіснує.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що ймовірність підписання остаточної угоди в середньостроковій перспективі можна оцінити як помірну. Найближчі 60 днів будуть визначальними, але навіть у разі підписання це, швидше за все, буде не фінальний мирний договір, а рамкова угода з поетапною імплементацією. Її стійкість залежатиме від здатності США гарантувати виконання санкційних послаблень, а Ірану — дотримуватися обмежень щодо збагачення урану. Історичний досвід показує, що такі домовленості між Вашингтоном і Тегераном зазвичай є крихкими і можуть переглядатися під тиском внутрішньополітичних змін або регіональних криз.

Чат-бот Gemini припускає, що меморандум буде підписано, оскільки обидві сторони виснажені гарячою фазою війни та потребують перепочинку. Президент Дональд Трамп прагне продемонструвати швидку перемогу у вигляді відкриття Ормузької протоки та стабілізації цін на енергоносії, тоді як Ірану критично необхідне зняття нафтового ембарго для порятунку власної економіки. Проте ця домовленість матиме виключно тактичний характер. Офіційно зафіксоване 60-денне вікно для подальших технічних переговорів щодо майбутнього ядерних об'єктів виявиться занадто коротким. Сторони мають кардинально протилежні "червоні лінії" щодо верифікації роззброєння та термінів обмежень. Нова угода протримається лише кілька місяців, після чого неминуче настане чергова криза через взаємні звинувачення у порушенні умов.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що угода буде підписана, адже надто багато зусиль і ресурсів вкладено в дипломатичний процес, а економічні інтереси переважають. Проте її тривалість буде обмеженою. Скоріш за все, вона проіснує не більше двох-трьох років. Основними факторами, що призведуть до її краху, стануть взаємні звинувачення у порушеннях, невирішеність ядерної проблеми та нова ескалація за участю Ізраїлю. Адміністрація Трампа, яка неодноразово демонструвала нездатність зосередитися на технічних деталях, навряд чи зможе забезпечити довготривалий контроль. Ця угода — не мир, а лише передишка, яку Іран використає для зміцнення своїх позицій.

Узагальнюючи оцінки різних ШІ-моделей, можна зробити обережний висновок: потенційна угода між США та Іраном має високі шанси на підписання, але низьку стійкість у довгостроковій перспективі. Усі сценарії сходяться в одному — це буде радше тактична домовленість, ніж стабільний мирний договір.

Навіть у разі підписання угоди її життєвий цикл, за різними оцінками, коливатиметься від кількох місяців до кількох років. Найімовірніше, це буде тимчасовий механізм стримування ескалації, який залишатиметься вразливим до будь-якого політичного або військового шоку.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Трамп пообіцяв Путіну щодо війни в Україні.



