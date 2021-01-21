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Главная Новости Мир США Трамп оставил Байдену письмо в Белом доме: что там написано
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Трамп оставил Байдену письмо в Белом доме: что там написано

Текст письма Дональда Трампа скрывают от американцев

сегодня, 19:05
Автор:

Кириєнко Анна

Бывший президент США Дональд Трамп оставил письмо своему преемнику Джо Байдену в Овальном кабинете. Это одна из древних традиций, которую таки выполнил Трамп.

Трамп оставил Байдену письмо в Белом доме: что там написано

Дональд Трамп оставил Джо Байдену письмо - о чем оно. Фото: cdnimg.rg.ru

Новоизбранный президент уже ознакомился с содержанием записки, однако ни он, ни представители Белого дома не рассказывают, что именно там написано. Возможно текст сообщения так и останется неизвестным для общественности.

Однако интернет-пользователи уже успели превратить ситуацию на новый мем. В Твиттере появилось множество версий, может быть написано в таинственном сообщении.

Сайт "Комментарии" собрал самые смешные версии, которые вы можете просмотреть ниже.

"Джо, ты же знаешь, что я выиграл".

"Я очень зол на тебя и не разговариваю с тобой сегодня и завтра".


"Извини, я не могу. Не обижайся"

Напомним, что за несколько часов до инаугурации Джо Байдена, уже бывший глава овального кабинета Дональд Трамп не смог просто уйти. Экс-президент успел подписать договор о продаже полсотни американских истребителей F-35 ОАЭ. Заключенное соглашение дало ОАЭ шанс принять согласованный график поставок и конфигурацию самолетов, одновременно оформив заявку на покупку. Несмотря на то, что соглашение подписано, уже новый действующий президент Америки может пересмотреть соглашение и ее условия.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, что американцы считают Трампа худшим президентом США. По данным опроса, 47% людей считают, что Трамп был очень плохим правителем и его будут помнить как одного из худших президентов в истории США. Для сравнения: когда президент Барак Обама покинул свой пост, большинство американцев думали, что его будут помнить как одного из лучших президентов.


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Источник: https://twitter.com/only_si_chuck/status/1351265739156692995?s=20
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