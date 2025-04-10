Трамп "отказался" от торговой войны: что сразу начало происходить в мире

Решение президента США Дональда Трампа о 90-дневной паузе в введении дополнительных пошлин в отношении стран, готовых к диалогу, привело к резкому скачку акций. Этот шаг восприняли как отказ от полномасштабной торговой войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Financial Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что американские акции практически молниеносно отреагировали на заявления Трампа. Индекс S&P 500 вырос на 9,5%. При этом японский индекс Topix вырос на 8%, а тайваньский Taiex — на 9,3%. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 5,5% в начале торгов, немецкий Dax поднялся на 8,3%, а FTSE 100 — на 6,1%.

Масштабное ралли американских акций увеличило рыночную стоимость S&P 500 примерно на 4,3 трлн долларов. 10 апреля стало лучшим для индекса с 2008 года, а для Nasdaq с 2001 года — индекс поднялся аж на 12%.

Распродажа государственных долговых обязательств США — основы мировой финансовой системы — ослабла после решения Трампа и аукциона казначейских обязательств, который показал высокий международный спрос. Доходность 10-летних облигаций, которая в среду выросла на 0,24 процентных пункта, завершила день в Нью-Йорке ростом на 0,08 процентных пункта до 4,35%.

Читайте также на портале "Комментарии" — объявленные президентом США Дональдом Трампом тарифы для торговых партнеров Штатов по всему миру варьируются от 10% до 49% на импортные товары. Самые высокие американские тарифы за столетие вызвали беспокойство и растерянность мировых лидеров. Так Китай призывает США немедленно отменить тарифы, обещая отомстить. ЕС говорит, что готов принять ответные меры. Что касается Украины, то, как и для многих стран, был введен тариф с минимальной ставкой в 10%. С какой именно пошлиной столкнутся страны? Что изменится именно для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



