Германия намерена передать Украине свои системы Patriot вместо того, чтобы покупать их у США, как планировалось ранее. Об этом пишет Bild со ссылкой на источник в германском правительстве.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Первоначально планировалось, что американская сторона предоставит Украине систему Patriot из своих запасов, а Германия компенсирует расходы. Однако президент США Дональд Трамп отказался продавать системы ПВО из состава американских войск, потому европейским странам придется искать комплексы у себя.

По информации Bild, за последние несколько дней ведутся конфиденциальные переговоры о возможных путях помощи Украине. Сейчас вырисовывается решение: Швейцария опустится на более низкую позицию в очереди на получение Patriot, и первая установка вместо Берна отправится в Украину на средства Германии. В то же время, компания Raytheon еще не завершила строительство этой системы, и она будет готова не ранее чем через 6-8 месяцев.

Чтобы быстрее помочь Киеву, рассматривается возможность непосредственной передачи по Германии одним из своих комплексов Patriot. Берлин закажет новую систему у Raytheon, но ее поставка может затянуться на несколько лет.

Bild отмечает, что у Бундесвера уже сейчас нехватка систем ПВО. К началу войны в Украине на вооружении Германии было 12 комплексов Patriot, из которых три уже переданы Украине. Две системы размещены в Польше для защиты аэропорта, через который НАТО снабжает оружие Украине.

Три системы проходят обновление и пока не готовы к использованию, еще одна необходима для обучения солдат. Таким образом, для обеспечения собственной ПВО Германия имеет только три комплекса. Если один из них передадут Украине, останутся всего два.

Ожидается, что ситуация с ПВО в Германии улучшится только через несколько лет. Правительство заказало восемь новых систем Patriot, первую из которых должны поставить Люфтваффе в конце 2026 года, а остальные — к 2029 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе узнали самый плохой вариант, если Путин отвергнет ультиматум Трампа . Несмотря на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, российский диктатор Владимир Путин не собирается отказываться от своих целей в Украине и прекращать агрессию. В случае худшего сценария для себя Путин может прибегнуть к принудительной мобилизации в России, чтобы продолжить войну. Об этом говорится в статье для Foreign Affairs, написанной профессором истории Католического университета Америки Майклом Кимммиджем и приглашенной научной сотрудницей Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона Марией Липман.

Авторы отмечают, что за 25 лет пребывания у власти Путин достиг в России "почти зловещего покоя": в стране практически отсутствует серьезная политическая оппозиция или публичная критика власти. В то же время гражданам разрешено заниматься собственными делами, включая бизнес, без необходимости демонстрировать абсолютную лояльность к Кремлю. Репрессии же направлены только против тех, кто бросает публичный вызов властям.