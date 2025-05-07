Трамп откровенно издевался над Карни: язык тела лидеров выдал их подлинные мысли

Первый официальный визит премьер-министра Канады Марка Карни в Вашингтон, который сначала позиционировался как дипломатический дебют, превратился в мастер-класс доминирования Дональда Трампа. Такое мнение высказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Трамп и Карни

Во вторник, во время встречи в Овальном кабинете, Трамп на первый взгляд демонстрировал теплые отношения между США и Канадой. Однако за кулисами – и вне улыбок – тонкие жесты и мгновенные выражения лица рассказали совсем другую историю.

Еще до прибытия Карни в Вашингтон Трамп начал свою привычную тактику "психологического давления" на лидеров, публикуя в социальных сетях агрессивные комментарии по канадской торговой политике. Эксперт Джуди Джеймс назвала это "мясным тендеризатором" – тактикой смягчения гостя путем словесных атак перед личной встречей.

Во время рукопожатия Трамп продемонстрировал доминирующую позицию, протягивая руку под углом вниз, что указывает на преимущество и более высокий статус. Марк Карни пытался отреагировать, положив руку на предплечье Трампа, но его жест выглядел неуверенно. Даже попытка повторить жест силы президента выглядела слабо.

Кульминационным моментом стал комментарий Карни о нервозности во время встречи: "Я на краю своего кресла", – сказал он с напряженной ухмылкой. Трамп немедленно воспользовался моментом, театрально похлопав канадского премьера по колено, что, по мнению эксперта, символизировало его доминирование и демонстрацию поддержки. Карни отреагировал напряженным смешком, что лишь укрепило впечатление превосходства американского президента.

Несмотря на внешнюю вежливость и профессионализм, микрожесты Карни свидетельствовали о внутреннем сопротивлении. Когда Трамп заявил, что США мало сотрудничают с Канадой или намекнул на возможность присоединения Канады как 51-го штата, лицо Карни выдавало скрытое несогласие: легкий перекос головы, прищуренный глаз и недовольное выражение выражали его критическое отношение.

Во время выступления Карни время от времени поглядывал на Трампа, проверяя его реакцию. Впрочем, один из искренних моментов наступил тогда, когда Карни жестами показал единство двух стран, сложенными руками символизируя крепкие двусторонние связи.

Однако Трамп продолжал продвигать идею присоединения Канады к США, на что Карни четко ответил: "Есть места, которые никогда не продаются", намекая на президентское прошлое Трампа как девелопера. Он также подчеркнул, что на последних выборах канадцы высказались против подобных идей.

Когда разговор затронул потенциальное присоединение Канады, Карни нервно тряс коленом – жест, который эксперты трактуют как проявление раздражения или скрытой тревоги. Трамп на это лишь улыбнулся и перевел тему на обновленный золотой интерьер Белого дома, явно предпочитая разговоры о декоре, а не политические вопросы.

В общем, встреча завершилась улыбками и рукопожатием, но по словам экспертки, именно Трамп играл первую скрипку, а Карни оставался в тени.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и Карни поссорились в Овальном кабинете.



