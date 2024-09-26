Трамп откровенно обвинил Владимира Зеленского в "грязных маленьких выпадах"

Дональд Трамп, кандидат на пост президента США, во время своего предвыборного выступления в Северной Каролине сделал резкие заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Трамп обвинил Зеленского в "грязных случаях" в свой адрес, хотя не конкретизировал, о каких именно высказываниях идет речь. Это стало одним из самых острых критических замечаний Трампа по поводу Зеленского и его действий во время войны.

"Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента – меня", – сказал Трамп, не уточнив, какие именно высказывания Зеленского ему не понравились.



Также Трамп выразил свое недовольство политикой действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Гаррис, которые, по его словам, выделяют Украине миллиарды долларов. Он обвинил Зеленского в том, что тот якобы "отказывается" от заключения соглашения с Россией, которое, по мнению Трампа, могло бы быть лучше, чем нынешняя ситуация на фронте. Кроме того, он дал понять, что в случае переизбрания может прекратить помощь Украине.

Трамп отметил, что украинские города были разрушены, и при этом США продолжают выделять огромные суммы денег "человеку, который отказался от соглашения". Он также добавил, что любое соглашение, которое мог бы заключить Зеленский, было бы лучше нынешнего положения вещей.

"Эти города исчезли, они исчезли, и мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказался идти на сделку, Зеленскому. Не было такого соглашения, которое он мог бы заключить, который не был бы лучше той ситуации, в которой вы находитесь сейчас" , – резко сказал Трамп.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп и союзники откровенно говорят, что украинцы должны умереть , потому что им так удобнее

