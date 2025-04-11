Трамп отменил указ Обамы ради «своих прекрасных волос»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий ограничение на давление воды в душах. Белый дом охарактеризовал это как шаг к "спасению американских душевых" и заявил, что настал конец "войне Обамы и Байдена против душовых".
Дональд Трамп
Новый указ поручает Министерству энергетики отменить экологические нормы, ограничивающие подачу воды в душ до 2,5 галлонов в минуту.
Трамп также подверг критике производителей, устанавливающих водосберегающие ограничители на душевые, унитазы и посудомойки. Он не впервые выражает возмущение из-за "нехватки воды", еще со времен своего первого президентского срока.
Во время церемонии подписания рядом с Трампом находился министр торговли Говард Латник, который не мог сдержать смеха, слушая выступление президента.
Бывший президент Джо Байден, который в 2021 году усилил ограничения в отношении душевых, также ввел официальное определение термина "душевая насадка" более чем на 13 тысяч слов. Трамп отменил и этот документ, пообещав "освободить американцев от лишних регуляций" и "сделать души снова большими".
Не секрет, что прическа Трампа уже давно стала предметом обсуждения. В интервью Rolling Stone в 2011 году он признался, что укладка его фирменной челки каждое утро занимает более часа. Президент моет голову шампунем Head & Shoulders, сушит волосы естественным путем под новости, а затем формирует прическу с помощью большого количества лака.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о курьезной ситуации, когда Трамп ошибся номером и позвонил не потому.
Новости