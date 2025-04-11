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Трамп отменил указ Обамы ради «своих прекрасных волос»

Трамп заявил, что его волосы должны быть идеальными, а ограничение давления воды в душах этому мешает

сегодня, 11:18
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий ограничение на давление воды в душах. Белый дом охарактеризовал это как шаг к "спасению американских душевых" и заявил, что настал конец "войне Обамы и Байдена против душовых".

Трамп отменил указ Обамы ради «своих прекрасных волос»

Дональд Трамп

"Мне нужно стоять под душем 15 минут, пока вода наконец-то начнет капать. Это же смешно! — пожаловался Трамп журналистам при подписании документа в Овальном кабинете. — "Я люблю принимать душ, чтобы ухаживать за своими прекрасными волосами".

Новый указ поручает Министерству энергетики отменить экологические нормы, ограничивающие подачу воды в душ до 2,5 галлонов в минуту.

"Мои волосы должны быть идеальными, иначе как я должен выйти к людям?" – шутил Трамп раньше во время выступления в Детройте. – "Я покупаю лучшие средства для волос, наношу их, а потом – кап-крап-крап. Вода почти не течет. И смыть ее невозможно. Это катастрофа".

Трамп также подверг критике производителей, устанавливающих водосберегающие ограничители на душевые, унитазы и посудомойки. Он не впервые выражает возмущение из-за "нехватки воды", еще со времен своего первого президентского срока.

"Ты пытаешься помыть руки, посуду или просто принять душ — и ничего не происходит. Никакой струи!" – возмущался он.

Во время церемонии подписания рядом с Трампом находился министр торговли Говард Латник, который не мог сдержать смеха, слушая выступление президента.

Бывший президент Джо Байден, который в 2021 году усилил ограничения в отношении душевых, также ввел официальное определение термина "душевая насадка" более чем на 13 тысяч слов. Трамп отменил и этот документ, пообещав "освободить американцев от лишних регуляций" и "сделать души снова большими".

"Больше никаких слабых и бесполезных душевых!" – говорится в заявлении офиса Трампа.

Не секрет, что прическа Трампа уже давно стала предметом обсуждения. В интервью Rolling Stone в 2011 году он признался, что укладка его фирменной челки каждое утро занимает более часа. Президент моет голову шампунем Head & Shoulders, сушит волосы естественным путем под новости, а затем формирует прическу с помощью большого количества лака.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о курьезной ситуации, когда Трамп ошибся номером и позвонил не потому.




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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/04/10/donald-trump-executive-order-showerheads-water-pressure/
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