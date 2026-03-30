США делают шаги по нормализации отношений с Беларусью. 30 марта Дональд Трамп официально объявил о планах провести встречу с президентом Александром Лукашенко. Об этом глава Белого дома сообщил в собственной соцсети Truth Social.

Ранее американская делегация во главе с посланником США Джоном Коулом провела переговоры с Лукашенко, в ходе которых удалось освободить 250 политических заключенных. По словам Трампа, общее количество лиц, вышедших на свободу благодаря действиям белорусского лидера, превысило 500. Президент США выразил особую благодарность Лукашенко и отметил, что с нетерпением ожидает личной встречи на ближайшем заседании Совета мира.

Интересно, что Совет мира, созданный под руководством Трампа в январе 2026 года, вызвал критику ЕС из-за неуверенности в полномочиях органа и возможном несоответствии Устава ООН. Участие в Раде предусматривает финансовый взнос в размере 1 миллиарда долларов, что дополнительно вызвало дискуссии среди международных партнеров.

Ранее СМИ сообщали, что США рассматривают возможность пригласить Лукашенко в Белый дом или его резиденцию в Мар-а-Лаго для проведения двусторонних дипломатических переговоров. Сам белорусский лидер во время встречи с американской делегацией заявил, что является большим поклонником Трампа и положительно оценивает будущее сотрудничество.

Эксперты отмечают, что и Трамп, и Лукашенко имеют свои стратегические мотивы. Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что встреча может стать важным фактором для обеих сторон, особенно в контексте международной политики и внутренних вызовов, с которыми сталкивается Беларусь. Таким образом, предстоящая встреча может не только укрепить дипломатические связи, но и открыть новые возможности сотрудничества в регионе.

