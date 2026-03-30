logo_ukra

BTC/USD

67626

ETH/USD

2061.86

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп відзначився компліментами на адресу Лукашенка: шокуюча заява
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп відзначився компліментами на адресу Лукашенка: шокуюча заява

Дональд Трамп оголосив про зустріч з Олександром Лукашенком після звільнення більш ніж 500 політичних в'язнів у Білорусі

30 березня 2026, 09:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

США роблять кроки для нормалізації відносин із Білоруссю. 30 березня Дональд Трамп офіційно оголосив про плани провести зустріч із президентом Олександром Лукашенком. Про це глава Білого дому повідомив у власній соцмережі Truth Social.

Фото: з відкритих джерел

Раніше американська делегація на чолі з посланцем США Джоном Коулом провела переговори з Лукашенком, під час яких вдалося звільнити 250 політичних в'язнів. За словами Трампа, загальна кількість осіб, які вийшли на волю завдяки діям білоруського лідера, перевищила 500. Президент США висловив особливу подяку Лукашенку та зазначив, що з нетерпінням очікує особистої зустрічі на найближчому засіданні Ради миру.

Цікаво, що Рада миру, створена під керівництвом Трампа у січні 2026 року, викликала критику ЄС через непевність у повноваженнях органу та можливу невідповідність Статуту ООН. Участь у Раді передбачає фінансовий внесок у розмірі 1 мільярда доларів, що додатково викликало дискусії серед міжнародних партнерів.

Раніше медіа повідомляли, що США розглядають можливість запросити Лукашенка до Білого дому або його резиденції в Мар-а-Лаго для проведення двосторонніх дипломатичних переговорів. Сам білоруський лідер під час зустрічі з американською делегацією заявив, що є великим прихильником Трампа і позитивно оцінює майбутнє співробітництво.

Експерти відзначають, що і Трамп, і Лукашенко мають власні стратегічні мотиви. Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що зустріч може стати важливим фактором для обох сторін, особливо у контексті міжнародної політики та внутрішніх викликів, з якими стикається Білорусь. Таким чином, майбутня зустріч може не лише зміцнити дипломатичні зв'язки, а й відкрити нові можливості для співпраці у регіоні.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 30 березня окупований Алчевськ на Луганщині став ареною масштабної атаки безпілотних літальних апаратів, яка спричинила серйозні руйнування на стратегічно важливих об’єктах міста. Основними цілями удару стали високовольтна електропідстанція та Алчевський металургійний комбінат, що має ключове значення для промислової інфраструктури регіону.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини