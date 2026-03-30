Трамп відзначився компліментами на адресу Лукашенка: шокуюча заява

США роблять кроки для нормалізації відносин із Білоруссю. 30 березня Дональд Трамп офіційно оголосив про плани провести зустріч із президентом Олександром Лукашенком. Про це глава Білого дому повідомив у власній соцмережі Truth Social.

Раніше американська делегація на чолі з посланцем США Джоном Коулом провела переговори з Лукашенком, під час яких вдалося звільнити 250 політичних в'язнів. За словами Трампа, загальна кількість осіб, які вийшли на волю завдяки діям білоруського лідера, перевищила 500. Президент США висловив особливу подяку Лукашенку та зазначив, що з нетерпінням очікує особистої зустрічі на найближчому засіданні Ради миру.

Цікаво, що Рада миру, створена під керівництвом Трампа у січні 2026 року, викликала критику ЄС через непевність у повноваженнях органу та можливу невідповідність Статуту ООН. Участь у Раді передбачає фінансовий внесок у розмірі 1 мільярда доларів, що додатково викликало дискусії серед міжнародних партнерів.

Раніше медіа повідомляли, що США розглядають можливість запросити Лукашенка до Білого дому або його резиденції в Мар-а-Лаго для проведення двосторонніх дипломатичних переговорів. Сам білоруський лідер під час зустрічі з американською делегацією заявив, що є великим прихильником Трампа і позитивно оцінює майбутнє співробітництво.

Експерти відзначають, що і Трамп, і Лукашенко мають власні стратегічні мотиви. Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що зустріч може стати важливим фактором для обох сторін, особливо у контексті міжнародної політики та внутрішніх викликів, з якими стикається Білорусь. Таким чином, майбутня зустріч може не лише зміцнити дипломатичні зв'язки, а й відкрити нові можливості для співпраці у регіоні.

