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Трамп снова похвалил Путина за его решение по Украине

Трамп снова хвалит Путина за его жест "доброй воли"

5 мая 2025, 21:28
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Лиля Воробьева

Трамп снова похвалил главу Кремля за 3-дневное перемирие. По его словам "а нонсированное Россией перемирие в мае — это многое, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта в Украине".

Трамп снова похвалил Путина за его решение по Украине

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Как вам известно, президент Путин только что объявил о трехдневном прекращении огня. На первый взгляд это кажется не таким уж значительным сроком, но на самом деле это большое достижение, если помнить, с чего все начиналось. Ведь раньше ситуация была совсем другой: у нас был президент, который три года даже не разговаривал с Путиным. И всего этого можно было бы избежать."

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп хочет привлечь еще одного политика, чтобы остановить РФ в Украине . Президент США Дональд Трамп заявил о желании привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к прекращению войны России против Украины.

"У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, затрагивавший многие темы, включая войну России с Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многое другое", – написал американский лидер.

Трамп сообщил, что Эрдоган пригласил его посетить Турцию, а также анонсировал визит турецкого лидера в Вашингтон. Он добавил, что во время своего предыдущего президентского срока имел отличные отношения с Эрдоганом. Президент США напомнил, что в сотрудничестве с Эрдоганом сумел решить ряд важных вопросов, в частности добиться освобождения находящегося под стражей американского пастора Эндрю Брансона и возвращения его в США.

"В любом случае, я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы покончить с бессмысленной, но смертельно опасной войной между Россией и Украиной — сейчас", – подытожил Трамп.



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