Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Трамп снова похвалил главу Кремля за 3-дневное перемирие. По его словам "а нонсированное Россией перемирие в мае — это многое, если учитывать то, с чего пришлось начать урегулирование конфликта в Украине".
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп хочет привлечь еще одного политика, чтобы остановить РФ в Украине . Президент США Дональд Трамп заявил о желании привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к прекращению войны России против Украины.
Трамп сообщил, что Эрдоган пригласил его посетить Турцию, а также анонсировал визит турецкого лидера в Вашингтон. Он добавил, что во время своего предыдущего президентского срока имел отличные отношения с Эрдоганом. Президент США напомнил, что в сотрудничестве с Эрдоганом сумел решить ряд важных вопросов, в частности добиться освобождения находящегося под стражей американского пастора Эндрю Брансона и возвращения его в США.
Новости