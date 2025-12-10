logo

Трамп отреагировал на боевые действия Таиланда и Камбоджи, где он ранее установил "мир"
НОВОСТИ

Трамп отреагировал на боевые действия Таиланда и Камбоджи, где он ранее установил "мир"

Вашингтон призывает Таиланд и Камбоджу немедленно прекратить боевые действия после трехдневной эскалации.

10 декабря 2025, 11:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Пограничные бои между Таиландом и Камбоджей продолжаются уже третий день, что заставило Дональда Трампа реагировать на конфликт, который он остановил благодаря "мирному соглашению". По словам президента США, он позвонит по телефону лидерам стран и договорится о прекращении боев.

Трамп отреагировал на боевые действия Таиланда и Камбоджи, где он ранее установил "мир"

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Камбоджа и Таиланд должны соблюдать договоренности, прописанные в мирном соглашении, заключенном в октябре. Тогда документ стал результатом дипломатического давления со стороны США и непосредственного участия Трампа. Рубио подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией и ожидает от Бангкока и Пномпеня "полного и немедленного исполнения обязательств по прекращению огня".

Президент США Дональд Трамп также отреагировал на сражения между двумя странами.

"Таиланд и Камбоджа, они снова воюют. За 10 месяцев я завершил восемь войн, включая Косово, Сербию, Пакистан и Индию. Израиль и Иран, Египет и Эфиопия. И мне жаль, одна из них – Камбоджа, Таиланд, и это началось сегодня. Завтра мне нужно позвонить, и думаю, они нас послушают... Кто бы еще мог сказать: я сделаю звонок и остановлю войну между двумя мощными странами?", — сказал Трампа.

Пограничное противостояние между Камбоджей и Таиландом длится более ста лет. Линия границы протяженностью 800 километров до сих пор остается предметом споров, уходящих во времена французской колонизации Камбоджи.

Последнее обострение началось 24 июля после того, как Камбоджа нанесла ракетный удар по территории Таиланда, в ответ Бангкок применил авиацию. В течение пяти дней погибли десятки военных и гражданских, пока Малайзия и США не добились временного перемирия.

В новом конфликте, который начался в декабре, погибли семь граждан Камбоджи и три гражданина Таиланда. Тайские чиновники сообщили об эвакуации более 400 тысяч человек, в то время как Камбоджа заявила о перемещении примерно 100 тысяч человек в безопасные районы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Таиланда публично высмеял мирное соглашение Трампа после возобновления боев против Камбоджи.

Также "Комментарии" писали, что после подписания мирного соглашения между Конго и Руандой возобновились бои.



Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/trump-says-make-phone-call-stop-thai-cambodia-fighting-2025-12-10/
