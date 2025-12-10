Трамп відреагував на бойові дії Таїланду та Камбоджі, де він раніше встановив "мир"

Прикордонні бої між Таїландом та Камбоджею тривають вже третій день, що змусило Дональда Трампа реагувати на конфлікт, який він зупинив завдяки "мирній угоді". За словами президента США, він зателефонує лідерам країн та домовиться про припинення боїв.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Камбоджа та Таїланд повинні дотримуватися домовленостей, прописаних у мирній угоді, укладеній у жовтні. Тоді документ став результатом дипломатичного тиску з боку США та особистої участі Трампа. Рубіо підкреслив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією й очікує від Бангкока та Пномпеня "повного і негайного виконання зобов’язань щодо припинення вогню".

Президент США Дональд Трамп також відреагував на бої між двома країнами.

"Таїланд і Камбоджа, вони знову воюють. За 10 місяців я завершив вісім війн, включно з Косово, Сербією, Пакистаном та Індією. Ізраїль і Іран, Єгипет і Ефіопія. І мені прикро казати, одна з них – Камбоджа, Таїланд, і це почалося сьогодні. Завтра мені треба зателефонувати, і думаю, вони нас послухають... Хто ще міг би сказати: я зроблю дзвінок і зупиню війну між двома потужними країнами?", — сказав Трампа.

Прикордонне протистояння між Камбоджею та Таїландом триває понад сто років. Лінія кордону довжиною 800 кілометрів досі залишається предметом суперечок, що сягають часів французької колонізації Камбоджі.

Останнє загострення почалося 24 липня після того, як Камбоджа завдала ракетного удару по території Таїланду, у відповідь на що Бангкок застосував авіацію. Упродовж п’яти днів загинули десятки військових і цивільних, доки Малайзія та США не домоглися тимчасового перемир'я.

У новому конфлікті, який почався у грудні, загинули семеро громадян Камбоджі та троє громадян Таїланду. Тайські чиновники повідомили про евакуацію понад 400 тисяч осіб, тоді як Камбоджа заявила про переміщення приблизно 100 тисяч людей у безпечні райони.

