Трамп отреагировал на информацию о том, что он потерпел "поражение" на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что информация в СМИ о его "поражении" в вопросе проведения саммита с российским диктатором Владимиром Путиным является неправдивой. Соответствующее заявление американский лидер сделал в Truth Social.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Фейковые новости уже 3 дня твердят, что я потерпел "большое поражение", позволив президенту РФ Владимиру Путину провести большой саммит в Соединенных Штатах. На самом деле, он бы с удовольствием провел эту встречу в другом месте, кроме США, и фейковые новости это знают", — написал Дональд Трамп.

По его словам, независимо от места проведения саммита, демократические СМИ критиковали бы его решение.

Президент США также обвинил своих оппонентов в "попытках посеять хаос в Вашингтоне и других городах".

Кроме того, глава Белого дома акцентировал, что за последние три месяца страна не зафиксировала ни одного случая нелегальной миграции через южную границу и пообещал гарантировать безопасность американских городов.

