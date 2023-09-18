Трамп отреагировал на похвалу Путина

Бывший президент США Дональд Трамп одобрительно воспринял слова Путина о себе. Американский политик заявил, что ему понравилось, что сказал президент России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Американский политик Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Недавно Путин сказал, что Трамп может решить все "острые вопросы" через несколько дней, включая "украинский кризис". Также Путин добавил, что Россия рада подобным шагам со стороны американского политика.

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Во время интервью ведущая NBC Кристен Велкер спросила, как Трамп относится к таким словам Путина. На что бывший президент США одобрительно ответил.

"Мне нравится, что он это сказал. Потому что это означает, что я говорю правильно", – сказал Трамп.

Трамп также подчеркивал позитивные отношения с Путиным, указывая, что оба политика нашли общий язык. Вместе с тем, Трамп заявил, что еще "не было никого жестче меня в отношении России".

Напомним, что Трампа часто критикуют за теплое отношение к Путину. В частности, это касается 2018 года, когда американская разведка заявила, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США. Тогда Трамп сказал, что "Путин говорит, что это не Россия. Я не вижу никаких причин, почему это не так".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США подали в суд на Трампа. Политик может лишиться права на участие в президентских выборах.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на слова Трампа, утверждающего, что мог бы решить войну в Украине через несколько дней. Зеленский подчеркнул, что таким образом Байден мог бы закончить войну через 5 минут, однако такое развитие событий не подходит для Украины.