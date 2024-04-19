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Трамп отреагировал на помощь Украине после проекта Джонсона

Дональд Трамп вновь напомнил, что Европа должна делать больше для поддержки Украины

19 апреля 2024, 07:35 comments1335
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бывший президент США Дональд Трамп, желающий вновь вернуться в Белый дом, после публикации законопроекта о помощи Украине в Палате представителей в очередной раз повторил, что Европа должна давать больше денег на поддержку Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп отреагировал на помощь Украине после проекта Джонсона

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп прямо не упомянул поданной спикером Палаты представителей Майком Джонсоном инициативы (которая в частности предусматривает выделение финансовой помощи Киеву в кредит), но повторил ранее озвученные тезисы, что США "вкладывают в войну" в Украине больше, чем Европа.

"Почему Европа не может вкладывать такую же или пропорциональную сумму, которую вкладывают Соединенные Штаты Америки, чтобы помочь стране, которая отчаянно нуждается в помощи? Как все соглашаются, выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас! ДВИГАЙСЯ, ЕВРОПА!", – написал экс-президент.

Также Дональд Трамп повторил тезис о том, что, если бы он был сейчас президентом США, "эта война никогда бы не началась".

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Палаты представителей Конгресса США – республиканец Майк Джонсон представил три отдельных законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. И президент Джо Байден выразил готовность подписать их в случае одобрения нижней и верхней палатами парламента. Как оцениваете новые предложения и перспективы их принятия? О чем говорят в целом последние действия как республиканцев, так и демократов в ракурсе поддержки союзников и партнеров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кирилл Буданов высказался о мирном плане Дональда Трампа: действительно ли наступит конец войне за один день.




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