Трамп отреагировал на возможность встречи Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп прокомментировал открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину и заявил, что поддерживает идею их встречи. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Трамп озвучил во время общения с журналистами в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Ну, я не знаю. Я рад, что они, возможно, говорят о встрече", – отметил американский лидер.

Президент США назвал Зеленского и Путина "хорошими людьми" из двух "невероятных стран".

Также он добавил, что Америка "многое сделала" для этой встречи.

"Я думаю, было бы замечательно, если бы они встретились. Они должны это сделать. Завершите это", – высказался Дональд Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к российскому диктатору Владимиру Путину, которое было обнародовано на официальном ресурсе Офиса президента Украины. В документе глава украинского государства отметил существенное изменение отношения украинского общества к российскому лидеру за годы его пребывания у власти.

Также издание "Комментарии" сообщало – спикер кремлевского правителя Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомлены с открытым обращением президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на комментарии пресс-секретаря.

По словам Пескова, он лично успел пересмотреть текст письма, однако сам Путин, якобы, еще не читал его. Спикер объяснил это тем, что глава Кремля занят подготовкой и участием во встрече с президентом Таджикистана, поэтому ознакомление с украинским обращением отложено на более позднее время.

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, Песков также прокомментировал предложение Зеленского по организации двусторонних переговоров между Украиной и Россией.