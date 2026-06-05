Трамп отреагировал на возможность встречи Зеленского и Путина

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп прокомментировал открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину и заявил, что поддерживает идею их встречи. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Трамп озвучил во время общения с журналистами в Белом доме.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Президент США назвал Зеленского и Путина "хорошими людьми" из двух "невероятных стран".
Также он добавил, что Америка "многое сделала" для этой встречи.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к российскому диктатору Владимиру Путину, которое было обнародовано на официальном ресурсе Офиса президента Украины. В документе глава украинского государства отметил существенное изменение отношения украинского общества к российскому лидеру за годы его пребывания у власти.
Также издание "Комментарии" сообщало – спикер кремлевского правителя Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомлены с открытым обращением президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на комментарии пресс-секретаря.
По словам Пескова, он лично успел пересмотреть текст письма, однако сам Путин, якобы, еще не читал его. Спикер объяснил это тем, что глава Кремля занят подготовкой и участием во встрече с президентом Таджикистана, поэтому ознакомление с украинским обращением отложено на более позднее время.
Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, Песков также прокомментировал предложение Зеленского по организации двусторонних переговоров между Украиной и Россией.