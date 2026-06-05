Трамп відреагував на можливість зустрічі Зеленського та Путіна

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп прокоментував відкритий лист Володимира Зеленського Володимиру Путіну та заявив, що підтримує ідею їхньої зустрічі. Як передає портал "Коментарі", свою позицію Трамп озвучив під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Президент США назвав Зеленського та Путіна "добрими людьми" з двох "неймовірних країн".
Також він додав, що Америка "багато зробила" для цієї зустрічі.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до російського диктатора Володимира Путіна, який оприлюднив на офіційному ресурсі Офісу президента України. У документі глава української держави наголосив на суттєвій зміні ставлення українського суспільства до російського лідера за роки його перебування при владі.
Також видання "Коментарі" повідомляло – речник кремлівського правителя Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі ознайомлені з відкритим зверненням президента України Володимира Зеленського до Володимира Путіна. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на коментарі прес-секретаря.
За словами Пєскова, він особисто встиг переглянути текст листа, проте сам Путін нібито ще не читав його. Спікер пояснив це тим, що глава Кремля зайнятий підготовкою та участю у зустрічі з президентом Таджикистану, тому ознайомлення з українським зверненням відкладено на пізніший час.
Відповідаючи на запитання журналіста Павла Зарубіна, Пєсков також прокоментував пропозицію Зеленського щодо організації двосторонніх переговорів між Україною та Росією.