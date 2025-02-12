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Трамп отреагировал на "жест доброй воли" РФ

Президент США вновь заявил, что видит хороший сигналы о том, что удастся установить диалог с РФ и остановить войну против Украины

сегодня, 07:16
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме прокомментировал освобождение из российской тюрьмы американского учителя Марка Фогеля. Как передает портал "Комментарии", заявление американского лидера цитирует "Радио Свобода".

Трамп отреагировал на "жест доброй воли" РФ

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Россия вела себя с нами очень хорошо. Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне (России против Украины – ред.)", – высказался Дональд Трамп.

Отметим, ранее посланник президента США Стивен Уиткофф во вторник, 11 февраля, посетил Москву, чтобы забрать американца Марка Фогеля – учителя, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.

Учитель и бывший сотрудник посольства США в России Марк Фогель был арестован в России по обвинению во ввозе медицинской марихуаны в августе 2021 года. В июне 2022-го ему присудили 14 лет лишения свободы.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп тайно расширил полномочия своего специального посланника Стивена Виткоффа, поручив ему заниматься вопросами войны между Россией и Украиной. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В администрации Трампа официальным спецпредставителем по Украине и России является отставной генерал Кит Келлог. Однако, по данным издания, несколько недель назад американский президент "тайно предоставил Уиткоффу полномочия расширить его портфолио за пределы Ближнего Востока, чтобы открыть переговорный канал с россиянами".

Трамп лично доверяет Виткоффу, с которым знаком еще с 1980-х годов, и считает, что бизнесмен "имеет необходимые навыки ведения переговоров, чтобы помочь положить конец войне в Украине."

Также издание "Комментарии" сообщало – за бортом окажется не только Украина: в Европе назвали худший кошмар переговоров Трампа и Путина.




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