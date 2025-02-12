Трамп отреагировал на "жест доброй воли" РФ

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме прокомментировал освобождение из российской тюрьмы американского учителя Марка Фогеля. Как передает портал "Комментарии", заявление американского лидера цитирует "Радио Свобода".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Россия вела себя с нами очень хорошо. Я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне (России против Украины – ред.)", – высказался Дональд Трамп.

Отметим, ранее посланник президента США Стивен Уиткофф во вторник, 11 февраля, посетил Москву, чтобы забрать американца Марка Фогеля – учителя, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.

Учитель и бывший сотрудник посольства США в России Марк Фогель был арестован в России по обвинению во ввозе медицинской марихуаны в августе 2021 года. В июне 2022-го ему присудили 14 лет лишения свободы.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп тайно расширил полномочия своего специального посланника Стивена Виткоффа, поручив ему заниматься вопросами войны между Россией и Украиной. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В администрации Трампа официальным спецпредставителем по Украине и России является отставной генерал Кит Келлог. Однако, по данным издания, несколько недель назад американский президент "тайно предоставил Уиткоффу полномочия расширить его портфолио за пределы Ближнего Востока, чтобы открыть переговорный канал с россиянами".

Трамп лично доверяет Виткоффу, с которым знаком еще с 1980-х годов, и считает, что бизнесмен "имеет необходимые навыки ведения переговоров, чтобы помочь положить конец войне в Украине."

Также издание "Комментарии" сообщало – за бортом окажется не только Украина: в Европе назвали худший кошмар переговоров Трампа и Путина.



