Трамп ответил, действительно ли заставлял Зеленского согласиться отдать России весь Донбасс

Президент США Дональд Трамп отрицает, что принуждал украинского президента Владимира Зеленского согласиться на передачу России всего Донбасса. Об этом пишет "Reuters", со ссылкой на три источника знакомые с ходом переговоров.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, пятничная встреча между Трампом и Владимиром Зеленским прошла в напряженной атмосфере. По словам собеседников, обсуждение завершилось позицией Трампа относительно "сделки там, где мы находимся" – то есть замораживания конфликта на нынешних линиях разграничения.

"Мы считаем, что они должны просто остановиться на линиях, где они находятся", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One в воскресенье, 19 октября.

В то же время глава Белого дома отрицал, что предлагал Зеленскому отдать России весь Донбасс.

"Пусть он будет разделен так, как он есть. Он разделен прямо сейчас. Я думаю, что 78% земли уже захвачено Россией", – отметил американский президент в ответ на вопрос корреспондента Reuters.

Трамп добавил, что стороны могут договориться "о чем-то позже", намекая на возможность будущих переговоров.

При этом агентство отмечает, что их источники четко заявляют, что встреча стала разочарованием для Киева. Зеленский ожидал убедить американского лидера предоставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели в глубине российской территории. Однако, как сообщил в воскресенье вице-президент Джей Ди Вэнс, Трамп еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

По данным нескольких источников, разговор был далек от дипломатического.

"Это было довольно плохо", – сказал один из источников, утверждая, что послание Трампа сводилось к тому, что "ваша страна замерзнет, и ваша страна будет уничтожена", если Украина не заключит соглашение с Россией. Другой источник отрицал использование слова "уничтожена", но оба подтвердили, что Трамп несколько раз прибегнул к ненормативной лексике.

Сообщается, что среди американских чиновников наиболее агрессивно убеждал украинскую сторону согласиться на российское предложение спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. По словам одного из источников, он апеллировал к тому, что в Донецкой и Луганской областях проживает значительная часть русскоязычного населения.

