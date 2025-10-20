logo_ukra

BTC/USD

110978

ETH/USD

4064.13

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп відповів, чи справді змушував Зеленського погодитись віддати Росії весь Донбас
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп відповів, чи справді змушував Зеленського погодитись віддати Росії весь Донбас

США повторюють, що хочуть заморозки війни в Україні по лінії фронту, яка є зараз

20 жовтня 2025, 06:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заперечує, що змушував українського президента Володимира Зеленського погодитись на передачу Росії всього Донбасу. Про це пише Reuters, з посиланням на три джерела знайомі з ходом переговорів.

Трамп відповів, чи справді змушував Зеленського погодитись віддати Росії весь Донбас

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, що п'ятнична зустріч між Трампом та Володимиром Зеленським відбулася у напруженій атмосфері. За словами співрозмовників, обговорення завершилося позицією Трампа щодо "угоди там, де ми знаходимося" – тобто заморожування конфлікту на нинішніх лініях розмежування.

"Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитись на лініях, де вони знаходяться", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One у неділю, 19 жовтня.

Водночас, голова Білого дому заперечував, що пропонував Зеленському віддати Росії весь Донбас.

"Нехай він буде розділений так, як він є. Він розділений прямо зараз. Я думаю, що 78% землі вже захоплено Росією", — зазначив американський президент у відповідь на запитання кореспондента Reuters.

Трамп додав, що сторони можуть домовитися "про щось пізніше", натякаючи на можливість майбутніх переговорів.

При цьому агентство зазначає, що їхні джерела чітко заявляють, що зустріч стала розчаруванням для Києва. Зеленський очікував переконати американського лідера надати Києву далекобійні крилаті ракети Tomahawk, здатні вражати цілі у глибині російської території. Проте, як повідомив у неділю віце-президент Джей Ді Венс, Трамп ще не ухвалив остаточного рішення з цього питання.

За даними кількох джерел, розмова була далека від дипломатичної.

"Це було досить погано", — сказало одне з джерел, стверджуючи, що послання Трампа зводилося до того, що "ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена", якщо Україна не укладе угоди з Росією. Інше джерело заперечувало використання слова "знищене", але обидва підтвердили, що Трамп кілька разів вдався до ненормативної лексики.

Повідомляється, що серед американських чиновників найбільш агресивно переконував українську сторону погодитись на російську пропозицію спецпосланець Трампа Стів Уіткофф. За словами одного з джерел, він апелював до того, що у Донецькій та Луганській областях проживає значна частина російськомовного населення.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи можна погодитись обміняти Донбас на південь: яку нову пастку готує Путін.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/trump-urged-zelenskiy-cut-deal-with-putin-or-risk-facing-destruction-ft-reports-2025-10-19/
Теги:

Новини

Всі новини