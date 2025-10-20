Трамп відповів, чи справді змушував Зеленського погодитись віддати Росії весь Донбас

Президент США Дональд Трамп заперечує, що змушував українського президента Володимира Зеленського погодитись на передачу Росії всього Донбасу. Про це пише Reuters, з посиланням на три джерела знайомі з ходом переговорів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, що п'ятнична зустріч між Трампом та Володимиром Зеленським відбулася у напруженій атмосфері. За словами співрозмовників, обговорення завершилося позицією Трампа щодо "угоди там, де ми знаходимося" – тобто заморожування конфлікту на нинішніх лініях розмежування.

"Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитись на лініях, де вони знаходяться", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One у неділю, 19 жовтня.

Водночас, голова Білого дому заперечував, що пропонував Зеленському віддати Росії весь Донбас.

"Нехай він буде розділений так, як він є. Він розділений прямо зараз. Я думаю, що 78% землі вже захоплено Росією", — зазначив американський президент у відповідь на запитання кореспондента Reuters.

Трамп додав, що сторони можуть домовитися "про щось пізніше", натякаючи на можливість майбутніх переговорів.

При цьому агентство зазначає, що їхні джерела чітко заявляють, що зустріч стала розчаруванням для Києва. Зеленський очікував переконати американського лідера надати Києву далекобійні крилаті ракети Tomahawk, здатні вражати цілі у глибині російської території. Проте, як повідомив у неділю віце-президент Джей Ді Венс, Трамп ще не ухвалив остаточного рішення з цього питання.

За даними кількох джерел, розмова була далека від дипломатичної.

"Це було досить погано", — сказало одне з джерел, стверджуючи, що послання Трампа зводилося до того, що "ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена", якщо Україна не укладе угоди з Росією. Інше джерело заперечувало використання слова "знищене", але обидва підтвердили, що Трамп кілька разів вдався до ненормативної лексики.

Повідомляється, що серед американських чиновників найбільш агресивно переконував українську сторону погодитись на російську пропозицію спецпосланець Трампа Стів Уіткофф. За словами одного з джерел, він апелював до того, що у Донецькій та Луганській областях проживає значна частина російськомовного населення.

