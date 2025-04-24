Трамп ответил, кто у него "фаворит" в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп дал свою оценку мирным переговорам по Украине в Лондоне, на которой присутствовал специальный посланник по Украине и России Кит Келлог.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент США в традиционной для себя манере обошелся общими фразами, отметив, что переговоры в Лондоне прошли хорошо.

Трамп также заявил, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни российский лидер Владимир Путин не являются его фаворитами.

"Если они оба довольны, оба подпишут соглашение, у меня нет фаворитов. Я не хочу, чтобы у меня были фавориты. Я хочу, чтобы сделка была заключена", — заявил глава Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" - переговоры о прекращении огня и в целом окончании войны, которые так широко анонсировались и которые должны были состояться сегодня в Лондоне на уровне глав МИД, неожиданно отложили. Уровень делегаций снизили на фоне сообщений СМИ о "мирном" плане Вашингтона, который предусматривает признание Крыма российским и заморозку фронта. На этом фоне появилось новое заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Вашингтон прекратит посредничество между Россией и Украиной по прекращению войны, если не получит положительного ответа на свои предложения. Что стало настоящей причиной срыва переговоров? Может ли это стать точкой невозврата, когда США все же выйдут из переговорного процесса? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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