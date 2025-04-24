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Трамп ответил, кто у него "фаворит" в переговорах по Украине

Президент США считает, что переговоры в Лондоне, куда отказался ехать Рубио и Уиоткофф, "прошли хорошо"

сегодня, 07:11
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп дал свою оценку мирным переговорам по Украине в Лондоне, на которой присутствовал специальный посланник по Украине и России Кит Келлог.

Трамп ответил, кто у него "фаворит" в переговорах по Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент США в традиционной для себя манере обошелся общими фразами, отметив, что переговоры в Лондоне прошли хорошо.

Трамп также заявил, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни российский лидер Владимир Путин не являются его фаворитами.

"Если они оба довольны, оба подпишут соглашение, у меня нет фаворитов. Я не хочу, чтобы у меня были фавориты. Я хочу, чтобы сделка была заключена", — заявил глава Белого дома.

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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-presidency-news-04-23-25/index.html
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