Трамп ответил, вернет ли Украина все свои оккупированные территории

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о том, сможет ли Украина вернуть все территории, оккупированные Россией. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
У Трампа спросили, сохраняет ли он свою предварительную оценку возможности возвращения Украиной всех своих территорий. Вместо прямого ответа американский президент заявил, что стороны должны заключить определенное соглашение.
Президент США не уточнил, какими именно могут являться будущие территориальные договоренности между Украиной и Россией. Его ответ также не содержал прогноза о том, какие территории могут остаться под контролем Киева или Москвы.
Отдельно Трамп допустил возможность новой личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Однако он не был уверен, что Путин примет участие в саммите G20 в Майами, который должен пройти в декабре 2026 года в Майами.
После короткого общения с прессой, переговоры Зеленского и Трампа продолжились в закрытом формате. В состав украинской делегации вошли, в частности, Кирилл Буданов, Андрей Сибига, Рустем Умеров и Давид Арахамия. Американскую сторону представляли Скотт Бессент, Марк Рубио, Джаред Кушнер и Стив Виткофф.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп и Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН.
Также "Комментарии" писали, что Буданов в США проводит закрытые переговоры о завершении войны в Украине.