Трамп ответил, вернет ли Украина все свои оккупированные территории

Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о том, сможет ли Украина вернуть все территории, оккупированные Россией. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами после встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

У Трампа спросили, сохраняет ли он свою предварительную оценку возможности возвращения Украиной всех своих территорий. Вместо прямого ответа американский президент заявил, что стороны должны заключить определенное соглашение.

"Думаю, они заключат соглашение. Я не хочу говорить, что это за соглашение", — сказал Трамп.

Президент США не уточнил, какими именно могут являться будущие территориальные договоренности между Украиной и Россией. Его ответ также не содержал прогноза о том, какие территории могут остаться под контролем Киева или Москвы.

Отдельно Трамп допустил возможность новой личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Однако он не был уверен, что Путин примет участие в саммите G20 в Майами, который должен пройти в декабре 2026 года в Майами.

После короткого общения с прессой, переговоры Зеленского и Трампа продолжились в закрытом формате. В состав украинской делегации вошли, в частности, Кирилл Буданов, Андрей Сибига, Рустем Умеров и Давид Арахамия. Американскую сторону представляли Скотт Бессент, Марк Рубио, Джаред Кушнер и Стив Виткофф.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп и Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН.

Также "Комментарии" писали, что Буданов в США проводит закрытые переговоры о завершении войны в Украине.