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Трамп відповів, чи поверне Україна всі свої окуповані території

Дональд Трамп відповів у Нью-Йорку, чи зможе Україна повернути всі окуповані території.

22 вересня 2026, 21:27
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп не став прямо відповідати на запитання про те, чи зможе Україна повернути всі території, окуповані Росією. Відповідну заяву він зробив під час спілкування з журналістами після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

Трамп відповів, чи поверне Україна всі свої окуповані території

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

У Трампа запитали, чи зберігає він свою попередню оцінку щодо можливості повернення Україною всіх своїх територій. Замість прямої відповіді американський президент заявив, що сторони мають укласти певну угоду.

"Думаю, вони укладуть угоду. Я не хочу казати, що це за угода", — сказав Трамп.

Президент США не уточнив, якими саме можуть бути майбутні територіальні домовленості між Україною та Росією. Його відповідь також не містила прогнозу щодо того, які території можуть залишитися під контролем Києва або Москви.

Окремо Трамп припустив можливість нової особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Однак він не був упевнений, що Путін візьме участь у саміті G20 у Маямі, який має відбутися у грудні 2026 року в Маямі.

Після короткого спілкування з пресою переговори Зеленського і Трампа продовжилися у закритому форматі. До складу української делегації увійшли, зокрема, Кирило Буданов, Андрій Сибіга, Рустем Умєров та Давид Арахамія. Американську сторону представляли Скотт Бессент, Марко Рубіо, Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп і Зеленський провели переговори у Нью-Йорку на засіданні Генасамблеї ООН.

Також "Коментарі" писали, що Буданов у США проводить закриті переговори про завершення війни в Україні.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=YVUadEVygWU
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